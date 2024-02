Notas esportivas

Campeonato Gaúcho - Pela 5ª rodada, se enfrentam neste sábado: Inter x Caxias (16h30min), Avenida x Grêmio (19h) e Novo Hamburgo x São Luiz (20h). No domingo, tem São José x Guarany-Ba (19h) e Brasil-Pel x Santa Cruz e Juventude x Ypiranga (20h). Supercopa do Brasil - Na disputa do primeiro titulo nacional da temporada, Palmeiras e São Paulo, campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2023, respectivamente, se enfrentam neste domingo, às 16h, no Mineirão. Santos - A 3ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir o Peixe, nesta quarta-feira, com a perda de seis mandos de campo na Série B, por causa das confusões ocorridas na Vila Belmiro na última rodada do Brasileirão do ano passado. A derrota para o Fortaleza naquela partida decretou o rebaixamento da equipe paulista. Além de não poder jogar em sua casa, o clube terá que jogar as seis partidas com os portões fechados, além da multa de R$ 100 mil. A direção deve recorrer da decisão. Pacaembu - Na manhã desta quarta-feira, o Mercado Livre anunciou a compra dos naming rights do estádio em um contrato de 30 anos. Agora, todo o complexo localizado em São Paulo será chamado de Mercado Livre Arena Pacaembu. Corinthians - O jovem jogador do clube paulista, Dimas Cândido, está sendo investigado pela morte de uma jovem de 19 anos na noite de terça-feira, depois de um encontro no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. O atleta, de apenas 18 anos, prestou socorro e acompanhou a jovem, além de ter prestado depoimento no 30º DP, da Polícia Civil. Coritiba - Chegou ao fim da passagem de Islam Slimani pelo Coxa. Em negociações adiantadas com o KV Mechelen, da Bélgica, o atacante argelino acertou a rescisão com o clube paranaense, que anunciou sua saída nesta quarta-feira. Retornar para a Europa, onde atuou toda a carreira, era um desejo do atleta desde o seu acerto com a equipe brasileira, em agosto do ano passado.