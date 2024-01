Guarany-Ba x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Buscando manter a invencibilidade no Campeonato Gaúcho, o Inter visita o Guarany de Bagé nesta quarta-feira (31), às 18h30min, no Estádio Estrela D'Alva, pela 4ª rodada da competição. Para este confronto, a expectativa é de que o técnico Eduardo Coudet utilize um time misto, visando a rodagem do elenco neste início de temporada. O comandante argentino já deixou claro que o time precisa de pelo menos seis rodadas para atingir a forma física considerada ideal. A transmissão fica por conta do Premiere.

Líder isolado do Estadual com sete pontos somados, o Colorado busca manter o bom aproveitamento enquanto Chacho observa jogadores com menos rodagem ao longo da última temporada, além dos reforços (Hyoran, Robert Renan e Alario) que chegaram em janeiro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Guarany de Bagé - Rodrigo Mamá; Lessa, Micael, Saulo e João Gabriel; Gustavo Nogy, David Cunha, Arêz e Allan; Tony Júnior e Michel. Técnico: William Campos.

Inter - Anthoni; Hugo Mallo, Robert Renan, Vitão (Mercado) e Renê; Rômulo; Campanharo (Bruno Henrique), Hyoran e Gabriel Barros; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.



Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por André da Silva Bitencourt e Fagner Bueno Cortes.

LEIA MAIS: Inter enfrenta o Asa de Arapiraca na primeira fase da Copa do Brasil

Serviço Guarany-BA x Inter

Horário: 18h30min;

Local: Estádio Estrela D'Alva;

Transmissão: Premiere.