Pré-Olímpico - Na 4ª rodada do torneio classificatória para às Olimpíadas de Paris 2024, o Brasil bateu o Equador por 2 a 1, no Estadio Nacional Brígido Iriarte, na Colômbia, gols de Marlon Gomes e Gabriel Pirani. Seleção brasileira - Rodrigo Caetano, diretor do Atlético-MG, foi ao Rio de Janeiro para conversar com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. Ele é o mais cotado para assumir o cargo de diretor de seleções. O Galo autorizou a reunião. O mandatário enxerga Caetano como um grande nome para a nova fase da seleção, sob o comando do técnico Dorival Júnior, que aprova a chegada do dirigente. Daniel Alves - O julgamento do ex-jogador, acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate em Barcelona, vai durar três dias e terá a declaração do jogador. A Justiça espanhola confirmou ontem que o julgamento do brasileiro ocorrerá entre 5 e 7 de fevereiro. Corinthians - A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a denúncia de espionagem no clube paulista. No início deste mês, uma varredura determinada pelo recém-empossado presidente do clube, Augusto Melo, encontrou equipamentos que supostamente monitoravam a sala do dirigente e também instalações utilizadas pelas categorias de base da equipe alvinegra. Athletico-PR - O Furacão anunciou, nesta segunda-feira, a contratação de Gonzalo Mastriani, atacante de 30 anos, que estava no América-MG. Após uma longa negociação, o clube definiu o acerto e o atleta fica na equipe paranaense até dezembro de 2026. Palmeiras - O Alviverde analisou e discutiu o nome do atacante Diego Costa, ex-Botafogo, e decidiu não avançar para uma possível contratação. No debate, o clube pesou os prós e contras a respeito de uma eventual transferência do atleta de 35 anos livre e concluiu não se tratar de um jogador dentro do perfil buscado no mercado. A contratação do atleta era um pedido do técnico Abel Ferreira, após a lesão de Bruno Rodrigues. Flamengo - O uruguaio Matias Viña chegou ao Rio de Janeiro depois de se apresentar ao Rubro-Negro nos Estados Unidos. O jogador fez o primeiro treino no Ninho do Urubu nesta segunda-feira, e conheceu as instalações do clube.