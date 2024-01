Seleção pré-olímpica - Depois de vencer a Colômbia por 2 a 0 na sexta-feira, o Brasil volta a campo na Venezuela nesta segunda, para enfrentar o Equador, às 17h.

Flamengo - Os titulares do clube carioca disputaram, no sábado, o segundo e último jogo da pré-temporada nos EUA. Diante do Orlando City, o time do técnico Tite ficou no empate de 1 a 1.

Copa do Brasil - A CBF confirmou o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira, às 15h. O evento vai definir os 40 confrontos da fase inicial e os mandantes da segunda fase.