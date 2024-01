Cavaleiro Marcelo Lemes de Souza, o Pereirinha, morre em São Paulo

O cavaleiro gaúcho Marcelo Lemes de Sousa, o Pereirinha, 51 anos, faleceu nesta quinta-feira (25) em São Paulo. Ele não resistiu a uma cirurgia de transplante de fígado. Nascido em Porto Alegre, o ex-atleta fez carreira na cidade de São Paulo e estava afastado das competições há pelo menos três anos. Pereirinha levou por três anos consecutivos, três diferentes cavalos da Raça do Cavalo Brasileiro de Hipismo à importantes certames internacionais.

Mais que um cavaleiro, Souza era um admirador do cavalo BH. Pereirinha começou no hipismo aos 7 anos em 1979 dentro de uma unidade do Exército em Porto Alegre. Aos 12 anos começou a participar de competições e aos 14 anos se profissionalizou e nunca mais parou.

Os momentos mais marcantes da trajetória de Pereirinha tiveram a importante participação de cavalos BH. Como preparador, treinador e cavaleiro, com poucos recursos e sem patrocínio, superou diversos concorrentes com tradição e bem mais estruturados com seus cavalos europeus nas diversas provas qualificativas. Ele participou com o seu cavalo BH Adelino da Lagoa do Mundial de Cavalos Novos 7 anos em Lanaken/Bélgica 2002 onde obteve a 2º colocação na prova de velocidade. Em 2002, também com o cavalo BH Adelino ganhou o troféu Eficiência da Federação Paulista de Hipismo.

Em 2003, classificou o cavalo BH Nisocat Santa Maria para o Mundial de Lanaken, na Bélgica, para Cavalos de 5 anos, onde foi o mais rápido no desempate da final - uma falta resultou na sua saída do campeonato mundial. Pereirinha acreditava na força e potencial da raça, depois de conquistar a Liga Sul Americana de Hipismo, ele se credenciou para uma nova conquista. O cavaleiro levou em 2004, o BH Wembley da Lagoa para a Final da Copa do Mundo de Milão, na Itália - foi classificado como um dos 42 melhores cavalos do mundo naquela oportunidade. Wembley e Pereirinha já haviam conquistado no ano anterior o Ranking Sênior Top, Ranking dos Grandes Prêmios e Melhor BH de 2003.

Nestes três anos de preparação para competições internacionais, foi ainda Tri Campeão da prova Warm Up do The Best Jump, um dos mais importantes torneios hípicos, dando visibilidade a raça com três diferentes cavalos BH, Adelino da Lagoa em 2002, Nisocat Santa Maria 2003 e Palm Beach JMen 2004.

Em 2007, com a BH Romanceira JMen venceu as oito provas cavalos novos 5 anos no Torneio de Verão na CH Santo Amaro. O histórico de cavalos BH formados e treinados pelo Pereirinha é extenso, outros cavaleiros também obtiveram bons resultados com seu trabalho em cavalos BH, hoje através da Pereira Horses, treina cavaleiros e forma cavalos na Sociedade Hípica Porto Alegrense.