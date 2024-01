Pré-Olímpico - Após estrear com uma vitória por 1 a 0 sobre a Bolívia, a seleção sub-23 tem mais um desafio no torneio. Nesta sexta-feira, a Colômbia é o adversário no Estádio Brígido Iriarte em Caracas, na Venezuela, pela 3ª rodada da competição que vale vaga nos Jogos de Paris. A bola rola às 20h, e o jogo terá transmissão ao vivo do SporTV. Corinthians - PSG e Timão encerraram a novela sobre o futuro de Gabriel Moscardo nesta quinta-feira. O volante de apenas 18 anos foi anunciado pelo clube francês, que decidiu manter o brasileiro no time paulista por empréstimo até junho deste ano, quando se encerra a atual temporada europeia. O volante assinou contrato com o time de Paris até 2028. Moscardo será submetido a uma cirurgia no fim de semana para corrigir o problema ósseo no pé esquerdo. Manchester City - O clube anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Claudio Echeverri, de apenas 18 anos, junto ao River Plate. Segundo a imprensa britânica, os valores envolvidos chegam na casa dos R$ 78 milhões, mais bônus por metas. O contrato é válido até junho de 2028. O jogador, no entanto, continua no clube argentino, por empréstimo, até o final do ano. Santos - Nesta quinta-feira, o clube anunciou que o meia Nonato aceitou a redução salarial e assinou contrato em definitivo, até 31 de dezembro de 2026. Ele estava emprestado ao Santos desde agosto do ano passado. O vínculo temporário do atleta seria encerrado em julho deste ano. Mas o clube paulista entrou em acordo com o Ludogorets, time búlgaro que detinha os direitos econômicos do atleta. Justiça - Ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales será julgado pelo beijo não consentido que deu na jogadora Jenni Hermoso na cerimônia de premiação da Copa do Mundo feminina de futebol, no ano passado. A decisão foi anunciada nesta quinta pelo juiz Francisco de Jorge, da Audiência Nacional da Espanha. Fórmula 1 - Charles Leclerc vai continuar na Ferrari. A equipe italiana da categoria anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato com o piloto monegasco, mas não revelou a duração do novo acordo. Pela Ferrari, onde está desde 2019, ele já disputou 103 corridas, tendo conquistado 5 vitórias, 30 pódios, sete voltas mais rápidas e 1035 pontos na F-1.