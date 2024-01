Notas esportivas

Copa SP de Futebol Júnior - A decisão da Copinha entre Corinthians e Cruzeiro acontece hoje, às 15h30min. Historicamente, o torneio tem seu encerramento marcado para o dia 25 de janeiro, em celebração ao aniversário da cidade de São Paulo. A Neo Química Arena será palco do jogo.

Fluminense - A direção anunciou a contratação do meia-atacante uruguaio David Terans. O jogador de 29 anos assinou até o fim de 2026. Ele estava no Pachuca, do México.

Flamengo - Matias Viña vai viajar nesta quinta-feira para o Brasil para ser apresentado oficialmente como novo reforço do Rubro-Negro. A Roma já assinou a documentação da transferência em definitivo do lateral-esquerdo. A negociação do jogador uruguaio, com vínculo até dezembro de 2028, foi fechada em 8,1 milhões de euros (R$ 43,5 milhões) fixos, com mais 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) por objetivos.

Corinthians - O PSG resolveu avançar com a compra de Gabriel Moscardo, ainda neste mês, e emprestá-lo até junho para o Timão. A transferência foi assinada nesta quarta-feira. Inicialmente, o clube francês queria garantir um pré-acordo com o Timão, que viria a ser efetivado apenas em junho. Por questões burocráticas, o acordo foi alterado pelas partes.

São Paulo - O clube avançou na renovação de Diego Costa. Após uma primeira oferta, seguida de uma contraproposta, os envolvidos alinharam um novo contrato com direito a aumento salarial. O jovem zagueiro deve assinar até dezembro de 2028.

Justiça - Promotores holandeses disseram nesta quarta-feira que estão buscando uma sentença de nove anos de prisão para o atacante holandês Quincy Promes, do clube russo Spartak Moscou, que está sendo julgado por suspeita de tráfico de cocaína do Brasil para a Europa. No ano passado, os promotores disseram que o ex-jogador da seleção holandesa era suspeito de estar envolvido no contrabando de 1.360 kg de cocaína pelo porto de Antuérpia, na Bélgica, para a Holanda em duas remessas em 2020.