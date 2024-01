Projeto social mantém o sonho de jovens no futebol

"Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?", escreveram Samuel Rosa e Nando Reis na música É Uma Partida de Futebol, tema da seleção na Copa de 1998. Mais de 20 anos depois, os sonhos de muitos meninos e meninas do Brasil ainda é o de ter a bola nos pés. Para tornar esse desejo um pouco mais real, foi criada a Copa das Comunidades, que reuniu 300 jovens em sua primeira edição, realizada no Trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, no último sábado.

O evento contou com a participação de 18 equipes formadas por jovens com idade entre 11 e 15 anos de escolas e organizações comunitárias de diferentes regiões da Capital. Os participantes foram divididos nas categorias Mirim (nascidos em 2010 e 2011) e Infantil (nascidos em 2008 e 2009).

Organizado pelo Instituto Edson Prates em parceria com a prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), a competição tem o objetivo de promover a inclusão social.

"O intuito do Instituto Edson Prates é promover, através do esporte, algo diferente para as crianças da comunidade", define Vinicius Prates, presidente do Instituto e filho de Edson Prates, que foi dirigente do Inter e faleceu em 2021, tendo dedicado a vida para a transformação de outras vidas através do futebol.

Fora a competição, o evento distribuiu três refeições para cada participante através de parcerias com os projetos Fome de Aprender - restaurante popular e biblioteca comunitária itinerantes idealizado por Paulo César Tinga - e Seleção do Bem - projeto social liderado por Dunga.

Uma das equipes que participou da estreia do projeto foi a Renascer Bom de Bola, da Restinga, que trabalha com 120 meninos da região. Comandada pelo técnico Luiz Vargas, a equipe foi a primeira colocada da categoria Sub 15. "A importância do Copa das Comunidades é mostrar para os nossos atletas como é relevante a participação deles e também para nós, em relação ao nosso trabalho, que é trazer cidadania para os nossos meninos de comunidade", destaca Vargas.

Para Jean Silva, 15 anos, centroavante da equipe Astro Vila, do bairro Mário Quintana, ser jogador profissional é o sonho máximo. "Eu jogo há cinco anos. Tinha meu irmão, que é mais velho, fui aprendendo com ele e, hoje em dia, estou aqui tentando", conta.

Segundo Prates, o evento foi um projeto piloto, que terá outras edições e formatos, podendo incluir categorias de futebol feminino. "Esperamos, para este ano mesmo, fazer algo maior para as comunidades de Porto Alegre, quiçá do interior do Estado também", afirma Vinicius.