Copa SP de Futebol Júnior - Os triunfos de Corinthians e Cruzeiro sobre Novorizontino e Flamengo, respectivamente, definiram o confronto decisivo da Copinha, marcado para esta quinta-feira. Com a impossibilidade do Pacaembu de receber partidas oficiais - o estádio passa por reformas estruturais e não está apto para uso por questões de segurança -, a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu a Neo Química Arena como o local da decisão, que acontece às 15h30min. Real Madrid - O clube espanhol anunciou, nesta terça-feira, a renovação de contrato com o zagueiro brasileiro Éder Militão. Ele prolongou o vínculo até o meio de 2028. Atualmente, o jogador se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e está fora de ação desde o começo de agosto. Corinthians - O Timão desistiu da contratação de Matheuzinho. O clube não chegou a um acordo com o Flamengo sobre os termos do empréstimo. O lateral ainda não tinha sido anunciado, mas já vinha treinando nas dependências dos paulistas. Ele apareceu em vídeos publicados pelo clube e até postou um vídeo na Neo Química Arena. Futebol italiano - A Comissão Disciplinar do Campeonato Italiano agiu rápido e puniu a Udinese com um jogo com portões fechados após atos de racismo dos torcedores contra o goleiro francês Mike Maignan, do Milan, em confronto no último sábado. Racismo - A rivalidade entre argentinos e brasileiros no esporte mais uma vez passou dos limites e terminou com atos vexatórios de racismo contra um atleta nacional. Em post em suas redes sociais para celebrar a conquista do Sul-Centro Americano de Handebol, disputado na semana passada em Buenos Aires, o capitão da seleção verde-amarela, Thiagus Petrus, revelou ter sido vítima de discriminação. Tênis - Pela primeira vez, o Rio Open terá três campeões de Grand Slam em sua chave. Nesta terça-feira, a organização do maior torneio da América do Sul anunciou a presença do croata Marin Cilic, que entrou com o ranking protegido. Ele se junta ao espanhol Carlos Alcaraz e ao suíço Stan Wawrinka, outros com títulos de Major no currículo. Cilic, de 35 anos, vai disputar a competição pela segunda vez na carreira. Ele tem três finais de Grand Slam no currículo, e foi campeão do US Open em 2014.