LISTA: saiba quais são as corridas que movimentam Porto Alegre nos próximos meses

Com a largada do ano, tem início um novo calendário de corridas de rua. A cidade de Porto Alegre entrou no mapa como um dos principais destinos para os corredores, especialmente pela realização da Maratona New Balance 42k Porto Alegre no ano passado, além das já tradicionais Maratona Internacional de Porto Alegre e o Circuito Poa Day Run. O Jornal do Comércio preparou uma lista com as corridas já divulgadas que prometem colocar a capital gaúcha para correr em 2024.