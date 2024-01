Campeonato Gaúcho - Dando início a 2ª rodada, Novo Hamburgo e Santa Cruz se enfrentam nesta terça-feira, às 20h, no Estádio do Vale. Fluminense - O clube carioca encaminhou um acerto com Douglas Costa, ex-Grêmio. O Tricolor tem negociações avançadas para que o jogador assine contrato por um ano e meio. Ele está livre no mercado desde o adeus ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Costa tem 35 anos e estava alinhado com o Samsunspor, da Turquia, mas recuou após o contato do clube das Laranjeiras. São Paulo - O tricolor paulista apresentou, nesta segunda-feira, dois importantes reforços para a disputa da temporada de 2024. O volante Luiz Gustavo e o atacante Erick estiveram no CT do clube para o primeiro contato com a imprensa e falaram sobre um ano onde o time volta a figurar entre as equipes que tentam tirar o favoritismo de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG em âmbito nacional. Botafogo - Anunciado como reforço pelo clube, o lateral-direito Wilson Manafá não vai vestir a camisa alvinegra. O Glorioso optou por romper as conversas após um impasse com o Granada, da Espanha. Os cariocas avaliam que o clube espanhol não cumpriu algumas bases da negociação que já tinham sido alinhadas. O jogador foi anunciado há seis dias. Pelé - Piauiense que alega ser filha do ex-jogador, Maria Socorro Azevedo está pedindo a exumação do corpo do ídolo nacional, que morreu em dezembro de 2022. Após resultados divergentes em exames de paternidades realizados pelos filhos do ídolo e Maria, o advogado Marcos Fernando dos Santos - que a representa - afirmou que solicitou à Justiça uma nova análise e, agora, aguardam a decisão da juíza responsável. Tragédia - Seis torcedores de Guiné morreram durante a comemoração da vitória sobre Gâmbia pela segunda rodada da Copa Africana de Nações. A informação é da agência britânica BBC. Os torcedores foram às ruas da capital Conakri, em carros e motos, celebrar a vitória. Foi o primeiro triunfo da seleção nesta edição da competição. Três pessoas morreram em batida entre dois veículos que estavam em alta velocidade. As causas dos outros três óbitos não foram divulgadas.