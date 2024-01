Notas esportivas

Corinthians - O zagueiro Lucas Veríssimo está de saída do clube. O Benfica, que havia emprestado o atleta ao Timão, decidiu vendê-lo ao Al-Duhail, do Catar, por 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões). No fim do ano, os brasileiros tentavam a compra do jogador. Fluminense - David Terans desembarcou ontem no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e se apresentar ao tricolor carioca. O meia-atacante de 29 anos, ex-Athletico, estava no Pachuca, do México. Enquanto isso, o volante André, campeão da Libertadores, desperta o interesse do Atlético de Madri, que estaria disposto a fazer uma 'loucura' pelo jogador: oferecer 35 milhões de euros (cerca de R$188 milhões) ao Tricolor das Laranjeiras. Real Madrid - Segundo informações do jornal espanhol "Marca", o clube merengue colocou o brasileiro Yan Couto no radar. O lateral direito é destaque no Girona e foi convocado por Fernando Diniz em sua passagem pela seleção. Seu contrato com o Grupo City termina em 2025. Cristiano Ronaldo - Após vencer o prêmio de melhor goleador do Oriente Médio, o craque português criticou os prêmios de melhor jogador do mundo Bola de Ouro e The Best. O português afirmou que ambas as condecorações estão perdendo credibilidade. Atuando na Liga Saudita, ele questionou a justiça dos prêmios, mencionando os vencedores Messi, Haaland e Mbappé. O vencedor de ambas as premiações foi o argentino. Liverpool - O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, afirmou neste domingo que acredita que o atacante Mohamed Salah irá retornar à Inglaterra para tratar a lesão que sofreu na semana passada em um jogo da Copa Africana de Nações pela seleção do Egito. O principal jogador da equipe inglesa sofreu uma lesão muscular na coxa e corre o risco de perder o restante do torneio continental. Futebol Saudita - Segundo o jornal saudita Al-Sharq Al Awsat, a equipe árabe Al-Shabab deseja contar com José Mourinho na reta final desta temporada e para planejar o futuro do clube para os próximos anos. O clube conta com nomes como Yannick Carrasco, Éver Banega e Gustavo Cuellar. Atualmente, o croata Igor Biscan comanda o time, mas desagrada a diretoria por conta da campanha muito irregular que faz no Campeonato Saudita.