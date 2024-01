Caxias x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Dando início a caminhada na busca pelo heptacampeonato gaúcho, o Grêmio visita o Caxias neste sábado (20), às 16h30min, no Centenário, pela 1ª rodada do Gauchão. Neste confronto, o técnico Renato Portaluppi deve dar um esboço do que será o Tricolor em 2024. Mesmo com a possibilidade de poupar alguns titulares, como o zagueiro Kannemann, o esboço do comandante deve dar a cara da equipe para a temporada que está por vir. A transmissão fica por conta da RBS TV e Premiere.

LEIA MAIS: Grêmio entra no Campeonato Gaúcho mirando ampliar hegemonia estadual

Com os treinos marcados até esta sexta-feira (19), o grupo vai a Caxias do Sul após a atividade realizada pela manhã. O único desfalque fica por conta do volante Carballo. O uruguaio se recupera de uma lesão no púbis, que o levou a fazer uma cirurgia no começo deste ano, durante suas férias.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Caxias - Fabian Volpi; Matheus Rocha, Alisson, Cézar Henrique e Dudu Mandai; Barba, Elyeser e Tomas Bastos; Galvan, Vitor Feijão e Álvaro. Técnico: Gerson Gusmão.

Grêmio - Caíque (Marchesin); João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Não divulgada até o momento.

Serviço Caxias x Grêmio

Horário: 16h30min;

Local: Estádio Centenário;

Trasmissão: RBS TV e Premiere.