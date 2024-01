Daniel Alves - A conjunção de três artigos do Código Penal espanhol pode explicar por que o jogador, acusado de estupro por uma jovem em uma boate em Barcelona, em dezembro de 2022, deve mudar sua versão mais uma vez, desta vez depondo que estava sob efeito de álcool. O julgamento está marcado para 5 de fevereiro em Barcelona. Tratam-se dos artigos 20º, 21º e 66º, que estabelecem atenuantes que podem reduzir à metade a pena do condenado. No caso de Daniel Alves, a pena máxima, pedida pela advogada de acusação, é de 12 anos. A promotoria, por outro lado, pede nove anos. Flamengo - Filipe Luís foi anunciado como o novo técnico do time sub-17 do clube carioca. O ex-lateral-esquerdo de 38 anos, que pendurou as chuteiras ao fim da última temporada, tinha o desejo de seguir a carreira de treinador e recentemente negou uma oferta de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, para ser o novo coordenador técnico da seleção brasileira. Corinthians - O presidente do clube paulista, Augusto Melo, confirmou Matheuzinho como novo reforço para 2024. O Timão acertou a contratação do jovem lateral do Flamengo por empréstimo até dezembro. O jogador agora quer ser chamado de Matheus França. Guarani - Depois de outras passagens recentes pelo futebol paulista, o promissor lateral-direito Heitor, de 23 anos, foi anunciado como novo reforço do clube, com contrato em definitivo firmado até o final de 2024. Ele já está em Campinas, à disposição do técnico Umberto Louzer. Racismo - Vinícius Júnior foi vítima de mais um episódio de descriminação. Antes do clássico pela Copa do Rei, um grupo de torcedores do Atlético de Madrid chamou o brasileiro do Real Madrid e macaco, em cânticos racistas registrados pelo portal The Athletic nos arredores do estádio Metropolitano. Tênis - A brasileira Luisa Stefani passou pela estreia da chave de duplas femininas do Australian Open. Ela e a holandesa Demi Schuurs derrotaram a parceria formada pela romena Sorana Cirstea e a croata Donna Vekic por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5), na madrugada desta quinta-feira), e avançaram para a segunda rodada do torneio. Por outro lado, Marcelo Demoliner e Thiago Wild acabaram derrotados com suas respectivas duplas.