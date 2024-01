Notas esportivas

Daniel Alves - A defesa do ex-jogador vai alegar que ele estava bêbado na noite em que foi acusado de abusar sexualmente de uma mulher na casa noturna Sutton, em Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022. De acordo com o jornal espanhol El Periódico, esta nova versão dos fatos, a quinta apresentada pelos advogados do brasileiro, tem a intenção de atenuar a pena do ex-jogador, pois o colocaria como "uma pessoa sem conhecimentos de suas ações" em razão dos efeitos do álcool. Palmeiras - Weverton renovou com o time alviverde até o final de 2026. O vínculo anterior do goleiro foi assinado em janeiro de 2022, e era válido até o final de 2025 -agora ele permanece por pelo menos mais duas temporadas. Futebol Saudita - O Al Hilal anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, que estava no Olympique de Marselha, da França. Ele assinou contrato até junho de 2027 com a equipe de Neymar. Benzema - O atacante francês abriu um processo por difamação contra o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, que o acusou de ter ligações com a Irmandade Muçulmana. Darmanin afirmou em outubro que o jogador francês tinha "uma ligação notória" com o grupo islâmico pan-árabe que chegou ao poder no Egito nas eleições ocorridas um ano após a revolta popular de 2011. Tênis - Bia Haddad avançou pela primeira vez para a terceira rodada do Aberto da Austrália. A brasileira superou a russa Alina Korneeva, de apenas 16 anos, 179ª do ranking da WTA, nesta quarta-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. A partida foi disputada na Rod Laver Arena, a quadra central do complexo do torneio. Pela 3ª rodada, Bia enfrentará, hoje, Maria Timofeeva, de 20 anos, número 170 do mundo. Tênis 2 - Principal tenista do país e 77º do ranking mundial, Thiago Wild alegou problemas físicos e pediu dispensa da equipe brasileira que enfrenta a Suécia pela Copa Davis nos dias 2 e 3 de fevereiro. Para substituir o único Top 100 brasileiro, Oncins convocou João Fonseca, de 17 anos. Os jogos contra os suecos acontecem em Helsingborg, na Suécia, em quadra rápida coberta. O vencedor do confronto se classifica para a fase final da Copa Davis, que reúne 16 países.