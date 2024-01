Copa SP de Futebol Júnior - A final da Copinha não será mais realizada no Pacaembu, conforme previsto. O jogo marcaria a reabertura, ainda que parcial, do estádio. O palco segue em obras e não terá condições de receber a partida, no dia 25 de março. O anúncio foi feito ontem pela Federação Paulista de Futebol (FPF), em conjunto com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Cidade de São Paulo e a Concessionária Allegra Pacaembu, responsável pelo estádio. Flamengo - O Rubro-Negro anunciou, nesta terça-feira, a renovação de contrato com o meio-campista Victor Hugo. O novo v[inculo do atleta vai até dezembro de 2028. Ele tem 19 anos e o último acordo ia até 2027. O jovem começou a ter oportunidades no elenco profissional no começo de 2022. Até aqui, são 83 jogos e seis gols. Mourinho - A Roma anunciou a demissão do técnico português nesta terça-feira. De Rossi vai assumir o cargo até 30 de junho de 2024. Mourinho deixa a equipe italiana após 138 jogos. O time estava na nona colocação do Campeonato Italiano e longe da briga por vaga na Liga dos Campeões. Botafogo - O Alvinegro segue forte no mercado de transferências, e nesta terça-feira, o clube carioca anunciou a chegada de Wilson Manafá, lateral-direito português, que teve passagens pelo Porto e Granada, da Espanha. Fórmula 1 - Com a maioria das equipes divulgando as datas dos lançamentos de seus carros, tendo em vista que a temporada começa no dia 2 de março, no GP do Bahrein, a McLaren, por sua vez, se antecipou e divulgou a pintura de seu novo modelo nesta terça. O MCL38, nome do novo modelo, será preto e laranja, sem detalhes em azul, que tinham sido colocados em seu antecessor. No entanto, apesar da divulgação das cores e imagens exclusivas compartilhadas pela equipe, mais informações do carro serão lançadas apenas no dia 14 de fevereiro. Tragédia - O lutador de MMA Diego Braga Nunes, de 44 anos, foi encontrado morto na noite de segunda-feira, no Morro do Banco, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava desaparecido desde a manhã do mesmo dia, quando saiu de casa para tentar recuperar uma motocicleta, roubada na garagem de sua casa, em Muzema, bairro da mesma região. Ambos os locais são controlados pelo tráfico de drogas.