Messi e Haaland empataram em pontos e argentino venceu no desempate

A vitória de Messi na premiação de melhor jogador do mundo no The Best, da Fifa, foi polêmica. Sem a presença de nenhum dos três finalistas - primeira vez que isso ocorre desde 2016, quando a premiação foi instituída. A escolha do vencedor na premiação se dá por quatro categorias de eleitores: capitães e técnicos das seleções nacionais, jornalistas e fãs, estes por meio do site da Fifa.

No caso dos representantes brasileiros na eleição, Fernando Diniz, que comandou interinamente a seleção em 2023, enquanto a CBF aguardava a definição de Carlo Ancelotti, votou no The Best como técnico do Brasil. Casemiro, escolhido capitão da seleção no último ano, foi outro representante do Brasil no prêmio.

Diniz acompanhou a maioria dos eleitores e escolheu Messi como melhor jogador do mundo. Em segundo lugar, votou em De Bruyne e colocou Haaland para fechar seu Top 3. Já Casemiro, diferentemente da maioria dos capitães de seleções, escolheu Haaland como primeiro colocado. Messi e Mbappé ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Messi terminou empatado em pontos com Haaland (48 para ambos). O argentino ganhou o prêmio por ter sido escolhido mais vezes como primeiro lugar na votação. Segundo o regulamento, se os finalistas ficassem empatados em pontos, o prêmio será dado ao jogador que for escolhido mais vezes como primeiro lugar na votação. Nesse critério, Messi venceu por "goleada" o atacante norueguês (107 a 64).