Canoas terá espetáculo gratuito de patinação artística no gelo nesta quarta

Um espetáculo de patinação artística no gelo com coreografia inspirada em filmes de Hollywood movimenta Canoas nesta quarta-feira (17). A atração aberta ao público e gratuita acontece na pista de patinação do ParkShopping Canoas, às 19h. Com informações da assessoria do ParkShopping Canoas.

Os atletas Simone Pastusiak, Jaqueline Pastusiak, Rafael Braga, Bianca Orsi e Beatriz Dolbeth, patinadores profissionais que são campeões brasileiros e sul-americanos no esporte, participarão da apresentação. Simone, inclusive, foi pioneira na modalidade no Brasil, sendo a primeira atleta do País a competir internacionalmente, tendo participado da Universíade de Inverno, em Turim, no ano de 2007.

O espetáculo marca a reabertura da pista de patinação do ParkShopping Canoas para a temporada 2024. Qualquer pessoa pode se aventurar no gelo, o horário de funcionamento da pista é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e nos domingos e feriados, das 11h às 21h. O valor para patinar por 30min é de R$ 50,00 (pagamento em dinheiro) e de R$ 55,00 (no cartão); para patinar por 1h, o preço é de R$ 65,00 (em dinheiro) e de R$ 70,00 (no cartão).

História do esporte

Os holandeses foram os pioneiros na patinação por volta do século XIII, quando começaram a patinar nos canais congelados para manter a comunicação de vila em vila. A prática logo se espalhou para os canais da Inglaterra, tendo caído no gosto de monarcas como Maria Antonieta e Napoleão III, assim como o escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe. A patinação ou patinagem artística no gelo é o esporte mais antigo do programa dos Jogos Olímpicos de Inverno. A modalidade foi disputada nos Jogos de Londres de 1908 e novamente em 1920, na Antuérpia. Até 1972, os eventos disputados eram homens, mulheres e pares. A partir de 1976, a dança no gelo foi incorporada como o quarto evento do programa.