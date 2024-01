Grêmio - O meia-atacante colombiano Jaminton Campaz está de volta ao Tricolor para a temporada 2024. Nesta segunda-feira, a direção gremista divulgou nota informando que o jogador está retornando do Rosário Central, da Argentina, no qual esteve emprestado em 2023. Inter - De volta a Porto Alegre, o técnico Eduardo Coudet comandou seu primeiro treino na temporada 2024, no CT Parque Gigante. Chacho foi liberado da primeira semana de atividades pela direção para tratar de assuntos particulares. No mercado da bola, o Colorado está próximo de fechar a contratação do volante Thiago Maia, do Flamengo. Com as bases salariais acertadas com o jogador, o clube negocia junto ao rubro-negro carioca a contratação do meio-campista, que já foi liberado dos treinamentos na pré-temporada. Copa SP de Futebol Júnior - Pelas oitavas de final da Copinha, o Grêmio encara o Athletico-PR, nesta terça-feira, às 21h. A transmissão fica por conta do SporTV. Seleção brasileira - O amistoso entre Brasil e Espanha vai ser disputado no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, no dia 26 de março. A partida foi confirmada pela Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF) e terá início às 17h (de Brasília). A partida contra a Espanha será um dos primeiros compromissos de Dorival Júnior como treinador da seleção. Bahia - Em nota divulgada nesta segunda-feira, o Fortaleza confirmou a venda do volante Caio Alexandre ao Tricolor de Aço pelo valor de US$ 5 milhões (R$ 24 milhões na cotação atual). Corinthians - O clube paulista anunciou a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, de 30 anos, que estava no Valladolid, time da segunda divisão da Espanha que tem Ronaldo Fenômeno como presidente. O jogador assinou contrato de dois anos com o Timão. Fórmula 1 - Mercedes, Red Bull e Alpine anunciaram nesta segunda-feira as datas dos lançamentos dos seus novos carros para a temporada 2024. As equipes vão apresentar seus monopostos em fevereiro, pouco antes dos testes da pré-temporada, no fim do mês, no Bahrein. Dos três times, a Alpine será o que vai exibir seu carro novo mais cedo, no dia 7 de fevereiro, enquanto Mercedes e Red Bull, os dois times que dominaram a F1 nos últimos anos, vão apresentar seus carros na semana seguinte, nos dias 14 e 15, respectivamente.