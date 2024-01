Grêmio - O lateral-esquerdo Cuiabano sofreu lesão muscular de grau 1 no treino deste sábado e passou a ser dúvida para a estreia no Gauchão, no sábado que vem, contra o Caxias. Nem tudo, porém, foram más notícias no fim de semana tricolor. Integrado ao grupo, o goleiro Marchesín participou dos trabalhos com bola e demonstrou bom desempenho junto aos companheiros.

Juventude - O clube anunciou neste sábado a contratação de Roger Machado como novo treinador, ocupando o cargo deixado por Thiago Carpini, que foi para o São Paulo. Chegam também o auxiliar Guilherme Marques e o preparador físico Paulo Paixão.

Copa São Paulo - O Inter foi eliminado da principal competição do futebol júnior brasileiro, ao ser derrotado pelo Fortaleza, na sexta-feira, por 4 a 0. No sábado, o Juventude também caiu na segunda fase, ao perder de 2 a 1 para o Água Santa. Grêmio (4x1 sobre o Mirassol, na sexta-feira) e São José (eliminando nos pênaltis o XV de Piracicaba por 5x6, após 1x1 no tempo normal, no sábado) avançaram à próxima fase. Coimbra x Grêmio não estava encerrado até o fechamento da edição. Hoje, às 21h30min, tem Flamengo x São José.

Seleção Brasileira - O futebol brasileiro fez neste domingo o último teste antes do Pré-Olímpico, vencendo o Boavista-RJ por 2 a 1. A equipe comandada por Ramon Menezes ainda faz dois treinos antes de viajar para Caracas, na Venezuela, onde estreia contra a Bolívia no dia 23 de janeiro.

Futebol feminino - O Flamengo anunciou a contratação da atacante Cristiane, artilheira do Campeonato Brasileiro 2022 e que estava no Santos. A centroavante, com extensa carreira pela seleção, é a mais destacada contratação no cenário do futebol feminino brasileiro nesta temporada.

Tênis - Bia Haddad levantou seu primeiro troféu da temporada na madrugada de sexta-feira. A tenista número 1 do Brasil faturou, ao lado da norte-americana Taylor Townsend, o título de duplas do Torneio de Adelaide, batendo a dupla francesa formada por Caroline Garcia e Kristina Mladenovic por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3).