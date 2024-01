Copa SP de Futebol Júnior - Nesta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos, o São José bateu o São Bento por 3 a 2 e avançou ao mata-mata. Já nesta sexta, pela 2ª rodada, em confronto eliminatório, o Inter encara o Fortaleza, às 15h, enquanto o Grêmio enfrenta o Mirassol, às 19h15min. São Paulo - Thiago Carpini é o novo técnico do tricolor paulista. A contratação do substituto de Dorival Júnior foi confirmada nesta quinta-feira. A expectativa é de que o treinador chegue nesta sexta já para comandar o primeiro treino à frente da equipe. Com isso, o Juventude está no mercado à procura de um novo técnico para a temporada. Fluminense - O meia Renato Augusto foi apresentado nesta quinta-feira como reforço. Ao lado da família, o jogador celebrou a volta ao Rio de Janeiro, cidade natal, e ao clube onde deu os primeiros passos no futebol. Corinthians - Contratado ainda em dezembro do ano passado, sob a gestão de Duilio Monteiro Alves, o lateral-esquerdo Hugo foi oficializado como reforço do Timão nesta quinta-feira. Botafogo - A direção alvinegra confirmou nesta quinta-feira a contratação do atacante Jefferson Savarino, mais conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo Atlético-MG. O jogador venezuelano, que estava no Real Salt Lake, nos Estados Unidos, assinou com o clube carioca até dezembro de 2026. Palmeiras - O clube paulista acertou a venda do atacante Kevin, de 21 anos, ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador viaja rumo à Europa para realizar exames médicos no fim de semana. O valor total do negócio gira em torno de 15 milhões de euros (R$ 80,5 milhões), sendo 12 milhões fixos, mais 3 milhões em bônus. O Alviverde possui 70% dos direitos econômicos do atleta. Futebol alemão - Nesta quinta-feira, o Borussia Dortmund, da Alemanha, anunciou o retorno do atacante Jadon Sancho. O jogador foi emprestado pelo Manchester United e defenderá o clube alemão até o fim da temporada. Tênis - Bia Haddad e Thiago Wild conheceram, nesta quinta-feira, seus adversários na rodada de abertura do Aberto da Austrália. O brasileiro enfrentará o russo Andrey Rublev, atual número cinco do mundo, enquanto Bia duela com a jovem checa Linda Fruhvirtova, de apenas 18 anos. Não há data definida para os confrontos.