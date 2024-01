Seleção brasileira - A CBF confirmou ontem que Dorival Júnior é o novo treinador do Brasil. O próprio comandante e o São Paulo, clube que o empregava desde abril de 2023, já haviam confirmado a negociação nesta semana, mas a entidade ainda não havia se manifestado oficialmente a respeito. Uma entrevista para a apresentação do novo técnico da Canarinho está marcada para hoje, às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Fifa - A entidade máxima do futebol mundial impôs, ontem, uma multa de 70 mil francos suíços (R$ 402,1 mil na cotação atual) à CBF como punição pela confusão entre torcedores brasileiros e argentinos no Maracanã, antes da partida entre os países, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro do ano passado. Palmeiras - O clube paulista apresentou, nesta quarta-feira, o volante Aníbal Moreno, que chega do Racing para reforçar a equipe. Clássico primeiro volante, ele é considerado um substituto para a vaga de Danilo, negociado com o Nottingham Forest, do futebol inglês, ainda no fim de 2022. Cruzeiro - Gabriel Veron, um dos principais reforços para a temporada 2024, foi apresentado pela Raposa nesta quarta-feira. O jovem de 21 anos chega no Cabuloso por empréstimo e busca uma oportunidade para voltar a sua melhor fase no futebol brasileiro. Depois de surgir bem no Palmeiras, ele foi vendido ao Porto, e não conseguiu repetir o bom desempenho em Portugal. Santos - Um dos principais reforços do Peixe para a nova temporada, o meia Giuliano foi apresentado oficialmente pelo clube da Vila Belmiro nesta quarta-feira. O lateral-direito Hayner também foi apresentado à imprensa. Ainda no mercado, o alvinegro praiano encaminhou a saída do meia Lucas Lima para o Sport, por empréstimo. Cuiabá - Aos 32 anos, o zagueiro Bruno Alves, ex-Grêmio, é o novo reforço do Dourado para a temporada 2024. O comunicado foi feito nesta quarta-feira por meio das redes sociais do clube. Futebol feminino - O Flamengo chegou a um acordo para contar com a atacante Cristiane, do Santos, como novo reforço para a atual temporada. A ídola da seleção brasileira chega com a possibilidade de firmar o vínculo até o final de 2025. Enfrentando a concorrência do Cruzeiro, Grêmio e Inter, o Rubro-Negro teve uma proposta superior pela atleta.