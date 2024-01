Inter - O Colorado segue no mercado. Após anunciar Robert Renan, Alario, Ivan e Hyoran, o clube está muito próximo de fechar as contratações de Thiago Maia (Flamengo), Fernando e Borré. O colombiano, mesmo já encaminhado, é visto como o negócio mais difícil, pois recentemente recebeu as concorrências de Corinthians e River Plate. Futebol feminino - A dupla Grenal está interessada na contratação da atacante Cristiane, ídolo da seleção brasileira, que deve deixar o Santos na próxima temporada. Aos 38 anos, ela também interessa a outros clubes do futebol nacional, como Cruzeiro e Flamengo. O Inter já apresentou uma proposta oficial e aguarda uma resposta, enquanto o Grêmio somente fez uma sondagem. Recopa Sul-Americana - A Conmebol anunciou as datas das partidas da final entre Fluminense e LDU, do Equador. Os jogos vão acontecer nos dias 22 e 29 de fevereiro, com a primeira partida acontecendo no estádio Casa Blanca, em Quito, e a segunda no Maracanã. Supercopa do Brasil - A CBF encaminhou acordo para realizar a competição no Mineirão, em Belo Horizonte. A entidade agora aguarda apenas detalhes para anunciar o estádio como o palco de Palmeiras x São Paulo, no dia 3 de fevereiro. A partida reúne o campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. Flamengo - O clube carioca anunciou que vai disputar um amistoso contra o Philadelphia Union, dos Estados Unidos em 21 de janeiro, no Al Lang Stadium. Depois, no dia 26, o Rubro-Negro jogará contra o Orlando City, no Exploria Stadium. Os brasileiros terão um período de pré-temporada nos Estados Unidos, para o FC Series. Botafogo - O Fogão apresentou nesta terça-feira o goleiro John, ex-Inter. Com 27 anos, o atleta assina com o clube carioca por quatro temporadas e substituirá Lucas Perri, destaque da equipe na última temporada que foi vendido ao Lyon, da França. Tênis - A rodada desta terça-feira foi positiva para os brasileiros na Oceania. Em preparação para o Aberto da Austrália, o Brasil somou quatro vitórias e duas eliminações. O maior destaque foi Felipe Meligeni, que superou a rodada de abertura do qualifying do primeiro Grand Slam da temporada. Por outro lado,Thiago Wild tropeçou nas duas chaves de Adelaide.