Grêmio - O grupo de atletas do Tricolor se apresentou nesta segunda-feira para a realização de testes físicos, com a utilização de equipamentos do Hospital Moinhos de Vento, resultado de uma parceria firmada na última semana. Hoje, ocorrerá o evento oficial de apresentação para a temporada 2024, às 13h30min, no auditório da Arena, enquanto os jogadores realizarão as primeiras atividades no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho. CBF - O retorno de Ednaldo Rodrigues à presidência da Confederação foi bem recebida pela Fifa e pela Conmebol. Representantes das duas entidades estiveram nesta segunda-feira reunidos com Ednaldo na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e demonstraram alívio com a recondução do dirigente ao cargo, após decisão liminar do ministro do STF Gilmar Mendes. Fortaleza - Marcelo Paz, CEO da SAF do cube, enalteceu a relação do Tricolor do Pici com o técnico Juan Pablo Vojvoda, que recusou nova investida para deixar o clube. Vojvoda foi o 'Plano A' do São Paulo, após Dorival Júnior aceitar o convite para comandar a seleção. Esta não foi a primeira vez que o treinador argentino foi procurado por outros clubes. Ele já foi alvo do Corinthians, Atlético-MG e Vasco. Seleção brasileira - A preparação para a disputa do pré-olímpico começou nesta segunda-feira. Os 23 jogadores convocados se apresentaram na Granja Comary. Os atletas se encontraram no Aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense, e foram juntos para a sede da CBF, em Teresópolis. Endrick, John Kennedy e outros destaques do futebol nacional estão na delegação do técnico Ramon Menezes. Entre os atletas da dupla, estão Ronald, do Grêmio, e Matheus Dias e Maurício, do Inter. Tênis - Os brasileiros não tiveram uma rodada positiva no Torneio de Adelaide, na madrugada de ontem. Na competição que serve de preparação para o Aberto da Austrália, Bia Haddad caiu logo na estreia e Thiago Wild foi derrotado no qualifying. O brasileiro, contudo, deu sorte e entrará na chave principal como lucky loser. FIA - A Federação Internacional de Automobilismo não para de passar por mudanças entre suas peças importantes. Nesta segunda-feira, a entidade que administra a Fórmula 1 anunciou seu novo diretor esportivo, Tim Malyon, após a demissão de Steve Nielsen em dezembro.