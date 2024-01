Velório de Zagallo será na sede da CBF e aberto ao público

Mario Jorge Lobo Zagallo, tetracampeão do mundo com a seleção brasileira queO velório vai começar às 9h30 e será aberto ao público. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial no Brasil por três dias. A despedida a, tetracampeão do mundo com a seleção brasileira que morreu nesta sexta-feira (5) aos 92 anos, será realizado neste domingo (7) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial no Brasil por três dias.

• LEIA TAMBÉM: Entidades e clubes de futebol prestam homenagens a Zagallo

O ex-atleta conquistou quatro vezes a principal competição mundial de futebol entre seleções, disputada desde 1930: duas como jogador (Suécia-1958 e Chile-1962), uma como treinador (México-1970) e uma como auxiliar técnico (EUA-1994).



Além dele, somente o alemão Franz Beckenbauer (Alemanha-1974 e Itália-1990) e o francês Didier Deschamps (França-1998 e Rússia-2018) ganharam a Copa como jogador e técnico.

O jogador Zagallo vestiu 37 vezes a camisa da seleção brasileira (com 30 vitórias, quatro empates e três derrotas) e marcou quatro gols. Como técnico do Brasil, foram 154 partidas (110 vitórias, 33 empates, 11 derrotas e a famosa frase "Vocês vão ter que me engolir!"). Os dados são da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Nos clubes, em 35 anos de carreira, dirigiu, entre outros, Botafogo, Vasco, Fluminense e Portuguesa. Encerrou a trajetória de treinador em 2001, no Flamengo.

Zagallo nasceu em Maceió (AL), só que logo a família se mudou para o Rio de Janeiro, onde foi criado. Seu primeiro clube foi o America, do qual era sócio. Defendeu a cor vermelha da agremiação nas equipes de base de futebol e de tênis de mesa, modalidade em que tinha habilidade acima da média.