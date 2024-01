Grêmio - O clube gaúcho está muito próxima de anunciar a contratação do goleiro Marchesín, de 35 anos, pertencente ao Celta de Vigo. A vinda do argentino deve dar fim a longa busca de um goleiro por parte da diretoria tricolor, que quer um nome experiente para a próxima Libertadores. Grêmio 2 - O Tricolor assinou, em conjunto com o Hospital Moinhos de Vento uma parceria inédita que prevê apoio na preparação dos atletas do Clube. A instituição vai ser patrocinadora oficial do Departamento de Ciência, Saúde e Performance (DCSP) do time, e vai trabalhar com as equipes profissionais masculina e feminina. Arbitragem - A partir deste ano, o Brasil terá mais cinco árbitros no quadro da Fifa, entre juízes de campo, árbitros assistentes e de vídeo. No total, o "time" brasileiro passará a contar com 60 integrantes, entre árbitros de futebol, futsal e beach soccer. Os reforços são o pernambucano Rodrigo Pereira e o gaúcho Rafael Klein, como árbitros de campo; a mato-grossense Fernanda Kruger e a gaúcha Maíra Mastella Moreira, como árbitras assistentes; e o baiano Diego Pombo Lopez, como árbitro de vídeo. Copa SP de Futebol Júnior - Fechando a 1ª rodada do principal torneio de base do Brasil, o São José enfrenta o Flamengo-RJ, nesta sexta-feira, às 17h30min. Já pela 2ª rodada, no sábado, tem: Grêmio x Figueirense-SC e Juventude x Portuguesa-SP, às 15h15min, e Inter x Velo Clube, às 21h45min. O Tricolor está no Grupo 4, o Colorado no 12, o Zeca no 19 e o Papo no 25. Palmeiras - Um dos principais pilares defensivos do Verdão, o zagueiro Murilo abriu 2024 com uma excelente notícia para o torcedor alviverde. O jogador acertou a renovação de contrato com o clube e o novo vínculo agora termina em dezembro de 2027. Judô - O ponto de partida do ano olímpico da seleção brasileira da modalidade ocorre oficialmente neste sábado, quando vinte atletas, 10 mulheres e 10 homens, convocados pela CBJ embarcam para o treinamento de campo de inverno, de olho nos principais adversários. A seleção passará por camping em Mittersill, na Áustria, que reunirá as principais equipes do mundo para fase de treinamento.