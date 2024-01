Inter - Enquanto a direção está em vias de anunciar Lucas Alario e Robert Renan como os primeiros reforços para 2024, alguns atletas que já estão no clube também agradam times do exterior. Este é o caso de Pedro Henrique, alvo de sondagens do Al-Riyadh, time de Odair Hellmann na Arábia Saudita e de outros clubes. Com a chegada de novos nomes para o ataque colorado, PH pode acabar deixando o Beira-Rio em breve. Copa SP de Futebol Júnior - A dupla Grenal e o Juventude estrearam com vitória, ontem, na Copinha. Pelo Grupo 4, o Grêmio goleou o Serra Branca-PB por 6 a 0. Pelo Grupo 12, o Inter goleou o Santa Cruz-SE também por 6 a 0, enquanto pelo Grupo 25, o Juventude derrotou o Conquista-BA por 4 a 0. Cuca - O Tribunal Regional de Berna-Mittelland, na Suíça, anulou a sentença que havia condenado o então jogador e hoje técnico de futebol, por ter feito sexo com uma menor de idade sob coerção durante uma excursão do Grêmio ao país europeu em 1987. Marcos Leonardo - O atacante do Santos está muito próximo de ser vendido ao Benfica, de Portugal. Caso concretize, o valor da negociação deve ficar na casa dos 18 milhões de euros (cerca de R$ 96,7 milhões), por cinco anos de contrato. O Peixe ainda manterá um de 10% de mais-valia. A quantia será parcelada. CBF - Em nova investida de um partido político em defesa de Ednaldo Rodrigues, o PCdoB acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar recolocar o cartola na presidência da entidade. Ednaldo está afastado do cargo desde 7 de dezembro por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). O partido apresentou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em petição ao ministro Gilmar Mendes, que segue trabalhando apesar do recesso do Judiciário. No documento, o PCdoB alega "fatos novos" para tentar obter a medida cautelar. Pan-Americano - Entidade responsável por organizar o evento, a Panam Sports anunciou ontem que a edição de 2027 não será mais realizada em Barranquilla, na Colômbia. Com isso, São Paulo virou uma opção para sediar os Jogos. Tênis - Com dores no punho direito, o sérvio Novak Djokovic foi derrotado, ontem, pelo australiano Alex De Minaur por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4, na abertura do confronto entre Austrália e Sérvia pelas quartas de final da United Cup.