Copa SP de Futebol Júnior - Nesta quarta-feira, a dupla Grenal estreia no torneio. Pela 1ª rodada, o Grêmio encara o Serra Branca-PB, às 13h, o Juventude pega o Conquista-BA, às 15h15min, e o Inter enfrenta o Santa Cruz-SE, às 17h15min.

Carlo Ancelotti - Em entrevista coletiva, o treinador abriu o jogo sobre a CBF e o convite que recebeu para assumir a Seleção Brasileira. O comandante agradeceu ao presidente afastado do órgão, Ednaldo Rodrigues, mas ressaltou que sempre deu preferência à renovação de seu vínculo com o Real Madrid, o que acabou ocorrendo.

Bahia -O clube chegou a acordo para contratar Everton Ribeiro, cujo compromisso com o Flamengo acabou em dezembro. Sem acordo por renovação com os cariocas, o meia de 34 anos aceitou a proposta de dois anos para atuar no Tricolor baiano.

Corinthians - Augusto Pereira de Melo tomou posse nesta terça-feira como novo presidente do clube paulista. Em cerimônia realizada no salão nobre do Parque São Jorge, ele assumiu o cargo que ocupará pelos próximos três anos e usou seu discurso para anunciar reforços para a equipe, além da contratação de uma empresa de auditoria. Foram apresentados como novos jogadores do time o lateral esquerdo equatoriano Diego Palacios, 24, o meia argentino Rodrigo Garro, 25, e o volante Raniele, 27.

Vinícius Júnior - Sem atuar desde a lesão na coxa esquerda sofrida no jogo contra a Colômbia pelas Eliminatórias em novembro, o atacante voltou a ser relacionado para a partida entre Real Madrid e Mallorca.

Tênis -Laura Pigossi, número 110 do mundo e segunda do Brasil, foi superada, nesta terça-feira, em sua primeira partida do ano no WTA 125 de Canberra, na Austrália. A paulistana caiu diante da francesa Fiona Ferro, ex-top 40 e atual 164ª colocada, por 7/6 (7/5) 6/2. Ela segue nas duplas ao lado da filipina Alexandra Eala. As duas enfrentam a italiana Sara Errani e a mexicana Renata Zarazua.

Tênis 2 - Após um ano afastado das quadras, Rafael Nadal voltou a jogar uma partida oficial de simples nesta terça-feira e não decepcionou os fãs. O tenista espanhol fez grande apresentação e venceu o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h29min de duelo no Torneio de Brisbane, na Austrália.