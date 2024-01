Grêmio - Após uma arrastada novela, o Tricolor oficializou a renovação do contrato do técnico e ídolo Renato Portaluppi. O novo vínculo é até o fim de 2024. A comissão técnica contará ainda com os auxiliares Alexandre Mendes, Marcelo Salles e Victor Hugo Signorelli. São eles que ajudarão Portaluppi a dar inicio a pré-temporada gremista, a partir de 8 de janeiro.

Grêmio 2 - Chegou ao fim neste domingo a segunda passagem de Luan por Porto Alegre. Com apenas cinco jogos, todos saindo do banco de reservas, o meia-atacante não teve seu contrato renovado pelo Tricolor e está livre no mercado. Além do ídolo, Bruno Alves, Iturbe e Gustavinho estão sem contrato e deixam o clube.

Inter - Buscando um reserva para Rochet, que deve desfalcar o clube em vários jogos devido à seleção uruguaia, o Colorado está se aproximando do goleiro Ivan, do Corinthians. Com 26 anos, o atleta tem passagem pela seleção de base, porém, nos últimos anos não tem obtido sequencia de jogos. Em troca, a direção colorada pode oferecer aos paulistas 20% dos direitos econômicos do goleiro Carlos Miguel, revelado no Beira-Rio, e mais uma quantia em dinheiro.

Inter 2 - Suspenso por doping, o zagueiro Rodrigo Moledo teve seu contrato com o Inter encerrado em 31 de dezembro e deu fim a sua terceira passagem pelo clube. No total, o camisa 4 defendeu o Colorado em 247 oportunidades. Para reforçar a zaga, o nome mais próximo do Inter é o de Robert Renan, do Zenit.

Gil de Ferran - Bicampeão da Fórmula Indy e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, o piloto faleceu na última sexta-feira, aos 56 anos. Ferran sofreu uma parada cardíaca enquanto pilotava ao lado de seu filho na pista do Concours Club, clube privado localizado na Flórida, Estados Unidos.

Copa SP de Futebol Júnior - Nesta terça-feira, inicia-se a 54ª edição da principal competição de base do futebol brasileiro. Na Copinha deste ano, Juventude e São José fazem companhia à dupla Grenal como representantes do Rio Grande do Sul. Grêmio, Inter e Juventude fazem suas estreias no dia 3, contra Serra Branca-PB (13h), Santa Cruz-SE (17h15min) e Conquista-BA (15h15min), respectivamente. No dia 5, o São José fará seu primeiro jogo diante do Flamengo, às 17h30min.