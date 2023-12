Grêmio - A direção anunciou nesta quinta-feira, a renovação de contrato com dois atletas do atual elenco. Contratado no início do ano, o lateral-direito João Pedro foi um dos destaques da temporada e fez com que o Tricolor renovasse seu vínculo por mais dois anos. Já o zagueiro Bruno Uvini teve sua permanência assegurada até dezembro de 2025. Inter - Fora dos planos de Eduardo Coudet, o meia Estêvão irá respirar novos ares na temporada 2024. Nesta quinta-feira, o Vila Nova-GO confirmou a contratação do atleta de 21 anos por empréstimo de um ano, sem opção de compra. A ideia da atual comissão técnica e da diretoria colorada é de que o jogador ganhe experiência e volta mais experiente em 2025. Atlético-MG - O Galo oficializou a contratação de Gustavo Scarpa, que estava emprestado ao Olympiacos, da Grécia. O clube adquiriu os direitos do meio-campista que pertenciam ao Nottingham Forest (ING). Ele assinou contrato até 2027. Scarpa foi alvo do Inter e do Flamengo, mas os mineiros venceram a concorrência. Peru - Campeão peruano desta temporada com o Universitario, Jorge Fossati foi o escolhido pela Federação Peruana de Futebol (FPF) para substituir Juan Reynoso, demitido há duas semanas, no cargo de treinador da seleção nacional. Conforme anunciado pela entidade nesta quinta-feira, o experiente técnico uruguaio de 71 anos, que já treinou o Internacional de Porto Alegre, será apresentado no dia 10 de janeiro. Atletismo - A triatleta Luisa Baptista apresentou uma "melhora clínica significativa" nas últimas 48 horas, informou o Hospital das Clínicas de São Paulo no último boletim médico divulgado. Campeã nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, Luisa foi atropelada por uma moto no sábado enquanto pedalava pela rodovia municipal Abel Terrugi, em São Carlos (SP). Na noite de domingo, ela foi transferida em estado grave para uma Unidade de Terapia Intensiva da instituição.