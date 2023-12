Inter - Formado no clube, o volante Johnny foi anunciado oficialmente pelo Real Betis nesta quarta-feira. Com a venda, o jogador deve deixar cerca de 7 milhões de euros (R$ 37 milhões) nos cofres colorados, quantia que pode aumentar dependendo de seu aproveitamento na Espanha. O clube ainda mantém 20% dos direitos em caso de venda futura. Grêmio - O Tricolor acertou a renovação do goleiro Caíque por mais duas temporadas. O clube colocou uma cláusula em que se o atleta atuar em 60% dos jogos disputados em seu último ano de contrato, o vínculo será estendido por mais outro ano. O camisa 1 chegou no meio do ano em Porto Alegre, após ser contratado junto ao Ypiranga de Erechim. Santos - Depois de anunciar Giuliano, o Peixe acertou a contratação dos laterais Aderlan, ex-Bragantino, e Jorge, ex-Palmeiras nesta quarta. Em paralelo, o clube que disputará a Série B do ano que vem, também encaminhou as chegadas do zagueiro Gil e dos meias Otero e Cazares. Vitor Roque - O atacante desembarcou, nesta quarta-feira, em Barcelona, onde vai se apresentar oficialmente como novo reforço da equipe catalã no dia 3 de janeiro. O atleta de 18 anos assinou contrato de oito anos com o Barcelona e a multa rescisória é de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,6 bilhões). O jogador deverá fazer seu primeiro treinamento com os novos companheiros nesta sexta-feira e mais um no sábado, quando a atividade será aberta ao torcedor NBA - O Detroit Pistons estabeleceu um novo recorde negativo na liga com a derrota sofrida na noite desta terça-feira diante do Brooklyn Nets. Foi o 27° revés consecutivo da equipe que, agora, se isola com o maior número de derrotas em uma mesma edição da história da liga.