Corridas de rua movimentam cidades gaúchas nos últimos dias de 2023

O calendário de corridas de rua do Rio Grande do Sul contará com agenda intensa nos últimos dias de 2023. Entre as provas, estão as chamadas Corrida da Virada, que acontecem em, pelo menos, três cidades gaúchas de diferentes regiões no dia 31 de dezembro.

A programação de fim de ano começa no dia 29 de dezembro, com a 2ª Corrida Rústica de Aniversário de Três Passos. O evento na cidade do Noroeste gaúcho terá as distâncias de 1,5km e 5km, com largada às 20h.

Em Xangri-Lá, no Litoral Norte, a Corrida da Virada terá distância de 5km e início às 7h do domingo, sendo que a idade mínima para participação é de 18 anos. O kit corredor contém um número de peito, chip tecnológico e medalha de participação. A retirada dos kits deve ser feita no dia 30 de dezembro das 14h às 17h, no Parque de Eventos de Xangri-lá ou no dia da corrida, às 6h30min, para pedidos agendados. As inscrições pelo site estão encerradas e a disponibilidade de vagas deve ser consultada através do WhatsApp (51) 99372-2019.

• LEIA TAMBÉM: Corrida pela Vida do Instituto do Câncer Infantil bate recorde de participantes

Na cidade de Uruguaiana, a prova terá as distâncias de 4km e 10km, nos naipes masculino e feminino. A Corrida da Virada terá largada às 7h e irá percorrer os principais pontos da cidade do sudoeste gaúcho, com dois pontos de hidratação ao longo do percurso. As inscrições estão encerradas, mas podem ser feitos cadastros reservas em caso de desistência de participantes.

Em Rosário do Sul, na Fronteira, a Corrida da Virada terá o percurso de 10km. A saída será da Praça Borges de Medeiros, no centro da cidade, às 7h30min. Haverá premiação até a 5ª colocação. As inscrições têm o valor de R$ 50,00 e podem ser feitas pelo telefone (55) 99974-2630.

Também no dia 31 de dezembro, ocorre a 2ª edição da Corrida 45++ da Maturidade Solidária Associação Brasileira de Apoio à Maturidade Solidária (ABAMS), em Pelotas. A largada acontece no Spot JK (Av. Pres. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, N° 4165 - Areal), às 6h45min. A corrida de 6km será para pessoas com 45 anos ou mais, enquanto a caminhada de 3km será inclusiva para todos. O evento tem o objetivo de divulgar o trabalho da ABAMS no Sul do Estado e no território nacional, visando estimular a prática esportiva entre pessoas com 45 anos ou mais.