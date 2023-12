São Paulo - O clube e a Mondelez, conglomerado multinacional de alimentos dono de marcas de chocolate como Bis, Sonho de Valsa e Oreo, fecharam acordo pela venda de naming rights do Morumbi nos próximos três anos. Assim, o tricolor paulista receberá R$ 30 milhões anuais, chegando a R$ 90 milhões ao todo. Durante o período, o estádio será chamado de "MorumBis", em alusão à marca de chocolate mais famosa que pertence à empresa de alimentos. Ranking IFFHS - A lista dos melhores jogadores de futebol masculino de 2023 com base em estatísticas foi divulgada nesta terça-feira pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Erling Haaland foi eleito o melhor jogador do ano, com Mbappé aparecendo em segundo e Messi completando o pódio. Os jogadores foram escolhidos por meio de pontuações estabelecidas por números coletados ao longo do ano. Santos - A equipe paulista oficializou a contratação do meia Giuliano, que deixou o Corinthians após o final do Brasileirão. O contrato tem duração de um ano, com opção de renovação por mais 12 meses. Com 33 anos, ele também tem passagens por Inter, Grêmio e Paraná, no futebol nacional. Copa RS de Futebol Amador - O torneio organizado pela Secretaria do Esporte e Lazer ganhará a sua segunda edição a partir de março de 2024. As inscrições estão abertas para as prefeituras municipais manifestarem interesse em participar e, posteriormente, indicar os seus respectivos times representantes. O prazo acabará no dia 30 de janeiro de 2024. Futebol Saudita - No duelo dos ex-parceiros Benzema e Cristiano Ronaldo, melhor para o português: o Al-Nassr não titubeou diante do estádio lotado do Al Ittihad, venceu o adversário por 5 a 2 e se manteve na caça ao líder Al-Hilal no Campeonato Saudita. Com dois gols de pênalti na partida, CR7 chegou a marca de 53 tentos marcados em 2023, ultrapassando Kane e Mbappé como maior artilheiro do mundo no ano. Tênis - Em meio à preparação para sua festiva 10ª edição, em fevereiro, o Rio Open já pensa no futuro. Um dos planos da organização para os próximos anos é resgatar o torneio feminino, do qual também é proprietário, de olho no sucesso do esporte brasileiro, encabeçado por Bia Haddad. A competição do circuito da WTA poderá voltar ao Brasil em 2025.