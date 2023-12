Última semana do ano será marcada por renovações e despedidas no Tricolor

Com o ano chegando ao fim, o Grêmio está nos dias derradeiros para selar o destino do técnico Renato Portaluppi e de cinco atletas, todos com o contrato expirando no próximo dia 31. Se não houver definição até domingo, eles estarão livres para assinar com qualquer equipe a partir da segunda-feira.

Com o treinador, já está tudo bem encaminhado, restando apenas detalhes para o clube anunciar o acordo por pelo menos mais uma temporada. Devido ao bom desempenho no último ano, quando Portaluppi conduziu um Grêmio recém promovido da segunda divisão diretamente para o segundo lugar do Campeonato Brasileiro, o ídolo tricolor receberá um considerável aumento salarial.

Outros dois ídolos com o contrato acabando são o meia Luan e o zagueiro Pedro Geromel. Protagonista do Tricolor durante a conquista da América em 2017, o camisa 7 regressou à Porto Alegre em julho, buscando reerguer a carreira após um período de baixa no Corinthians. Com um salário bem abaixo da média do restante do elenco, o meia tem o futuro indefinido, devido, principalmente, a baixa utilização durante esta temporada. Em 2023, Luan participou de 5 jogos, todos entrando ao decorrer do segundo tempo, sem nenhum gol em 45 minutos jogados.

Geromel, por outro lado, deve ter seu contrato renovado. O zagueiro, que já defende o Tricolor há uma década, revelou recentemente que o seu objetivo é aposentar na equipe gaúcha e, portanto, deve aceitar uma redução salarial. Geromel tem uma reunião marcada ainda esta semana com o presidente Alberto Guerra na qual definirá o seu futuro.

Completando a lista dos atletas com a permanência quase garantida estão o goleiro Caique e o atacante André Henrique. O primeiro deve ser anunciado por, pelo menos, mais duas temporadas, enquanto o segundo possui uma negociação um pouco mais complexa, pois ainda pertence ao Hercílio Luz. Até o dia 31 de dezembro, o Grêmio possui a preferência de compra e, como o atleta foi bastante utilizado por Portaluppi durante a temporada, deve ser adquirido em definitivo nos próximos dias.

Quem deve deixar o Tricolor após a virada de ano é Bruno Alves. Após duas temporadas oscilantes em Porto Alegre, o zagueiro já havia adotado um tom de despedida durante a reta final do Brasileirão e deve fazer companhia a Suárez, Gustavinho e Iturbe como as primeiras baixas gremistas para 2024.