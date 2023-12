Alemanha vive crise e tem seis meses para evitar vexame como anfitriã da Euro

Em 2024, a seleção da Alemanha vai festejar o aniversário de dez anos da conquista da Copa do Mundo de 2014, uma campanha histórica, marcada pela goleada por 7 a 1 sobre o anfitrião Brasil e uma vitória sobre a Argentina de Lionel Messi na decisão.

O cenário para a celebração alemã tinha tudo para ser perfeito, afinal, no próximo ano, o país será palco da Eurocopa. Mas não há clima de festa entre os alemães a seis meses da competição -muito pelo contrário, na verdade. Há entre os tetracampeões mundiais o receio de protagonizar um vexame diante de sua torcida.

Desde a conquista em solo brasileiro, a Alemanha nunca mais se encontrou em campo. Nas duas últimas Copas do Mundo, em 2018 na Rússia e 2022 no Qatar, a equipe não passou da primeira fase. São os piores resultados da seleção em Mundiais.

Entre uma Copa e outra, o país também amargou uma queda precoce na última Euro, em 2020, quando se despediu logo nas oitavas de final, superado pela Inglaterra, que ficaria com o vice-campeonato.

Em 2023, a equipe venceu apenas 3 vezes em 11 partidas, além de dois empates e seis derrotas, todos em jogos amistosos, uma vez que eles ganharam uma vaga direto para a Euro como anfitriões e as Eliminatórias europeias para a Copa de 2026 serão disputadas apenas em 2025.

Os resultados negativos fizeram a Federação Alemã de Futebol perder mais um ano na tentativa de firmar um técnico à frente da equipe. Depois do fim da longeva era Joachim Löw (2006-2021), Hans Flick herdou a missão, mas o ex-treinador do Bayern de Munique acabou demitido em setembro deste ano logo após a goleada sofrida para o Japão, por 4 a 1.

Com o entendimento de que é possível formar esse grupo forte, afinal há muitos alemães atuando nas principais equipes da Europa, a Federação do país resolveu contratar o técnico Julian Nagelsmann, de 36 anos, que curiosamente já havia substituído Flick quando ele deixou o Bayern de Munique.

A estreia foi promissora, com vitória sobre os Estados Unidos, por 3 a 1, mas a Alemanha terminou o ano com três jogos sem vencer: empate com o México e derrotas para Turquia e Áustria. O desafio para 2024 é grande e, a pouco mais de seis meses para a Eurocopa, o tempo parece curto para resgatar a confiança do elenco.

Nagelsmann, porém, sabe que sua permanência na seleção depende disso. Afinal, ele assinou um contrato curto, justamente até o final do torneio em solo alemão. Se a equipe não voltar aos trilhos, dificilmente ele terá seu vínculo estendido e a Alemanha estará, novamente, sem comando e sem rumo.