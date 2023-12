Notas esportivas

Flamengo - A direção anunciou, neste domingo, a contratação do uruguaio Nicolás De La Cruz, que estava no River Plate da Argentina. O também jogador da seleção uruguaia chega como o principal reforço do Rubro-Negro para a temporada 2024, em que a equipe busca uma renovação comandada pelo técnico Tite. O clube não de1u detalhes sobre a contratação, mas segundo veículos de imprensa de Brasil e Argentina, os cariocas pagaram ao River Plate US$ 16 milhões (R$ 77,7 milhões na cotação atual), valor da multa rescisória. Fluminense - O tricolor carioca chegou ao Rio de Janeiro, na tarde de sábado, após ser vice-campeão do Mundial de Clubes na goleada sofrida para o Manchester City, pelo placar de 4 a 0. O voo vindo de Jedá, na Arábia Saudita, desembarcou à tarde no Brasil. Alguns jogadores seguiram seus destinos de férias direto da Arábia, e não estiveram presentes no desembarque. Barcelona - O clube catalão divulgou um vídeo nesta segunda-feira anunciando o atacante Vitor Roque para 2024. Ele viaja nesta terça-feira para a Espanha e vai se apresentar oficialmente ao Barça. Fortaleza - O Tricolor de Aço anunciou a permanência de Yago Pikachu em definitivo. Vendido no começo da temporada para o Shimizu S-Pulse, do Japão, o meia foi comprado e assinou pelas próximas duas temporadas. Após uma breve passagem no futebol japonês, ele voltou ao Brasil e foi importante para o Leão do Pici em 2023. Goiás - O técnico Zé Ricardo foi anunciado pela direção com a missão de reconduzir a equipe à elite nacional em 2024. Depois de ter negociações avançadas com Maurício Barbieri, o clube goiano fechou com o comandante demitido do Cruzeiro. Atletismo - A triatleta Luisa Baptista, atropelada durante um treino de bicicleta na estrada, no sábado, foi transferida para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. O procedimento foi possível devido a uma melhora no quadro da atleta de 29 anos. Ela está submetida a um equipamento para circulação do sangue. A informação é do boletim médico da Santa Casa de São Carlos. Luisa passou por cirurgias por causa das fraturas e no domingo amanheceu sem complicações. Ainda assim, problemas na coagulação e nos pulmões da triatleta eram os principais alertas.