Grêmio - O meia Carballo passará por cirurgia no púbis nesta sexta-feira para corrigir as dores que lhe tiraram de ação por cerca de um mês na última temporada. Na última convocação da seleção uruguaia, ele pediu para o técnico Marcelo Bielsa deixá-lo de fora por conta das dores. Inter - O Colorado encaminhou o empréstimo do meia Estêvão ao Vila Nova, de Goiás. O jogador de 21 anos disputará a Série B e o Campeonato Goiano em 2024. Seu contrato em Porto Alegre vai até junho de 2026. Na última temporada, ele ficou marcado por perder um pênalti decisivo na semifinal do Gauchão, que culminou na eliminação para o Caxias na semifinal. Depois, o jovem perdeu espaço no time principal. Pelé - Foi aprovado, na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que cria o Dia do Rei Pelé. A celebração será anualmente em 19 de novembro, data em que o jogador marcou o milésimo gol, em 1969. A aprovação do Projeto de Lei 5867/23 na Câmara acontece quase um ano depois da morte do Rei. Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022, vítima de um câncer no cólon. Ele estava com 82 anos. O texto agora vai para apreciação no Senado. Cruzeiro - Após perder Bruno Rodrigues, o time mineiro anunciou nesta quinta-feira o retorno de Rafa Silva, que esteve no elenco campeão da Série B em 2022. Além dele, Gabriel Verón está muito próximo de acertar o seu retorno ao Brasil. Vasco - O Cruzmaltino acertou com o São Paulo R$ 4 milhões que estavam atrasados pela compra de Léo Pelé, acertada em dezembro do ano passado. O acordo previa seis parcelas de 500 mil dólares, mas o Vasco atrasou todas até aqui. Futebol europeu - O Tribunal Superior da Europa decidiu, nesta quinta-feira, que o controle do futebol europeu pela Uefa é um monopólio ilegal segundo a regulamentação da União Europeia. Essa decisão é um impulso significativo ao projeto da Superliga, lançado em 2021, e barrado pela entidade. A Superliga e os seus apoiantes argumentaram que a proibição do torneio pela Uefa e as ameaças de punições aos clubes participantes são incompatíveis com leis europeias sobre liberdade de competição. No mesmo dia do anúncio, clubes ao redor do continente, além da Premier League, se demonstraram contra a criação do novo torneio.