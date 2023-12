Grêmio - O zagueiro Geromel, ídolo tricolor, completou nesta quarta-feira, 10 anos de clube. O defensor está em um momento de indefinição sobre seu futuro, já que seu contrato se encerra em 2023. Até o momento, as partes não abriram negociações para costurar um novo acordo. O defensor, por sua vez, já expressou seu desejo de permanecer para o ano que vem. Neymar - O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, disse que Neymar está fora da Copa América 2024, entre junho e julho do ano que vem. A previsão de retorno do craque aos gramados é agosto de 2024, cumprindo pelo menos nove meses de recuperação da lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Corinthians - O presidente Augusto Melo admitiu, nesta quarta-feira, que o volante Gabriel Moscardo está de saída para o PSG. "Infelizmente, no caso do Moscardo, a cabeça já está fora e a gente deu total liberdade para ele escolher. Que seja feliz e está caminhando para isso", afirmou, reconhecendo que as partes devem fechar acordo em breve. Cruzeiro - A Raposa anunciou a contratação do técnico argentino Nicolás Larcamón. O treinador assinou contrato com o clube mineiro até o fim de 2025., e chega ao clube acompanhado de sua comissão técnica, formada pelos auxiliares Javier Berges e Damian Ayude, pelo preparador físico Juan Cruz Mónaco e pelo analista de desempenho Miguel Vázquez. Ele foi demitido recentemente do León, do México. O treinador não resistiu à eliminação para o Urawa Reds nas quartas de final do Mundial de Clubes, em derrota por 1 a 0 na última sexta. São Paulo - O clube paulista acertou nesta quarta-feira a contratação do meio-campista paraguaio Damián Bobadilla, do Cerro Porteño. O volante de 22 anos assinou vínculo de quatro anos. Daniel Alves - A justiça espanhola confirmou nesta quarta-feira a data para o julgamento do brasileiro pela acusação de agressão sexual de uma jovem na boate Sutton. O julgamento do jogador brasileiro será realizado nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 2024, às 14h no horário de Brasília. Real Madrid - O zagueiro Alaba passou por cirurgia nesta quarta-feira após romper o ligamento colateral do joelho esquerdo e não atua mais na temporada. Com recuperação prevista por até 10 meses, retornará quase no fim de 2024.