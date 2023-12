Libertadores - Nesta terça-feira, a Conmebol realizou o sorteio da fase prévia do torneio continental. A principal notícia fica pelo possível confronto entre os dois brasileiros que disputam a eliminatória. Caso vençam na segunda fase, Bragantino e Botafogo se enfrentam na busca por uma vaga na fase de grupos. Os confrontos da fase 1 são: Puerto Cabello-VEN x Defensor-URU, Aurora-BOL x Melgar-PER e Aucas-EQU x Nacional-PAR. Fase 2: Águilas Doradas-COL x Bragantino, Aucas ou Nacional-PAR x Atlético Nacional-COL, Always Ready-BOL x Sporting Cristal-PER, Godoy Cruz-ARG x Colo-Colo-CHI, Sportivo Trinidense-PAR x El Nacional-EQU, Puerto Cabello ou Defensor x Nacional-URU, Portuguesa-VEN x Palestino-CHI, Aurora ou Melgar x Botafogo. Santos - O Peixe anunciou, nesta terça-feira, a contratação do técnico Fábio Carille para a temporada 2024. O comandante estava no V-Varen Nagasaki, do Japão, desde 2022. Ele retorna ao clube para sua segunda passagem com a missão de levar o clube de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo - O tricolor paulista encaminhou um acordo com a Mondelez, conglomerado multinacional de alimentos que é dono de marcas de chocolate como Bis, Sonho de Valsa e Oreo, pela venda do naming rights do estádio do Morumbi nos próximos três anos. O anúncio oficial será feito nos próximos dias. A empresa vai pagar cerca de R$ 75 milhões ao São Paulo pelo acordo. Portanto, o clube vai ganhar R$ 25 milhões anuais. O Morumbi passará a ser chamado de "Morumbis", provavelmente já nos primeiros jogos da temporada de 2024, em alusão ao chocolate. Bayern - O meia-atacante Thomas Müller, de 34 anos, renovou, nesta terça-feira, seu contrato com os Bávaros até junho de 2025. O alemão é um dos raros casos de jogadores que defenderam apenas um clube no futebol mundial. Courtois - O goleiro belga anunciou, nesta terça-feira, que não vai participar da Euro 2024, na Alemanha, que começa em junho, quatro meses depois de ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino. O jogador do Real Madrid, de 31 anos, está afastado desde agosto por conta da lesão.