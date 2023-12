Inter - O Santos demonstrou interesse na contratação do atacante Luiz Adriano, e acenou com uma proposta salarial para o atacante, que ainda não respondeu. Ele tem contrato até junho de 2024, com salário baixo e cláusula de produtividade. Na volta ao Colorado, o jogador de 36 anos marcou sete gols em 46 partidas. Liga Europa - Após a definição dos confrontos da Liga dos Campeões, a Uefa sorteou ontem os duelos dos playoffs. Se enfrentam na fase qualificatória para as oitavas de final: Sparta Praha x Galatasaray, Freiburg x Lens, Qarabag x Braga, Toulouse x Benfica, Roma x Feyenoord, Milan x Rennes, Sporting x Young Boys e Olympique de Marselha x Shakhtar. Solidariedade - As camisas autografadas de dois jogadores que se destacaram na dupla Grenal em 2023, Luis Suárez e Alan Patrick, estão disponíveis para lances no Leilão da Coragem, promovido pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI) e Pestana Leilões. O evento acontecerá na próxima quarta-feira, às 9h30min. CBF - A Federação Paulista de Futebol (FPF) e seus clubes que disputam as Série A e B do Campeonato Brasileiro decidiram nesta segunda-feira, após reunião, que vão apoiar o processo eleitoral da entidade após a Justiça determinar a saída de Ednaldo Rodrigues. Marcelinho Carioca - Após ter sido sequestrado no domingo, o ex-jogador foi encontrado pela polícia e chegou à delegacia de Itaquaquecetuba, Região Metropolitana de São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira. São Paulo - Nesta segunda-feira, 18, o tricolor paulista encaminhou a venda de Lucas Beraldo, zagueiro de apenas 20 anos, para o PSG. O clube encaminhou a venda do jogador por 20 milhões de euros, pouco mais de R$ 100 milhões na cotação atual. Além disso, existe a possibilidade de um pagamento de mais cinco milhões de euros por metas cumpridas e outros gatilhos contratuais. Palmeiras - O alviverde paulista anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do goleiro Marcelo Lomba, de 37 anos, por mais uma temporada. Athletico-PR - O Furacão oficializou uma proposta por Domènec Torrent, treinador espanhol que teve trabalho rápido no Flamengo, em 2021. A negociação parece avançar e deve ter o anúncio de um possível acerto ainda nesta semana.