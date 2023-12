Rayssa Leal conquista prata no Mundial de Street, em Tóquio

A brasileira Rayssa Leal segue colecionando pódios pelo mundo. Na madrugada do domingo (17), a maranhense de 15 anos conquistou a medalha de prata no Mundial de Street, em Tóquio, no Japão. As japonesas Yumeka Oda e Momiji Nishiya ficaram com a primeira e a terceira colocação, respectivamente. As informações são da Confederação Brasileira de Skate (CBSk).

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Fadinha repetiu a atuação na capital japonesa no Parque Esportivo Urbano de Ariake, mesmo local em que foram disputadas as Olimpíadas. Rayssa foi a única brasileira a se classificar para a final da competição, já que Pâmela Rosa ficou em 15º lugar durante a semifinal realizada no sábado (16). O Mundial conta pontos para o ranking classificatório para as Olimpíadas de Paris 2024.

Na semifinal e na final, a pontuação de cada skatista foi composta pela soma da nota da melhor volta (de um total de duas apresentações) e das duas melhores manobras (cinco tentativas no total). A brasileira somou 261.90 pontos, com 84.15 na primeira volta, 86.84 na primeira tentativa de manobra e 90.91 na segunda.

Com o resultado, Rayssa atinge o quarto pódio em Mundiais sob organização da World Skate. Em 2019, foi prata em São Paulo; foi bronze em Roma em 2021; e ouro em 2022 na edição realizada em Sharjah, nos Emirados Árabes.