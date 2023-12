Mundial de Clubes - O Conselho da Federação Internacional de Futebol (Fifa) se reuniu neste domingo, em Jeddah, na Arábia Saudita, e definiu os detalhes do novo Mundial de Clubes da entidade, que terá a edição inicial em 2025. O torneio, que reunirá 32 equipes, será disputado nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho.

Futebol Feminino - A taça da primeira edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina é do Flamengo. Neste domingo, o Rubro-Negro derrotou o Botafogo por 2 a 0 no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela final da competição sub-20.

Futsal - No oeste do Paraná, o Atlântico de Erechim sagrou-se campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF) após virar contra o Joinville na manhã deste domingo. No Ginásio Alcides Pan, em Toledo, Roni abriu o placar para os catarinenses no primeiro tempo, mas o Atlântico marcou dois gols em 17 segundos, com William Bolt (ex-Jaraguá, maior rival do Joinville) e se sagrou campeão.

Stock Car - Gabriel Casagrande é o grande campeão da Stock Car 2023. O bicampeonato do paranaense veio de forma dramática. Após terminar a primeira corrida em terceiro, o piloto da A.Mattheis Vogel teve uma prova complicada para fechar a temporada, caindo muito na classificação para terminar apenas em 21º, enquanto Daniel Serra foi o 12º.

Flamengo - Após reunião que durou mais de seis horas neste sábado, no Uruguai, o clube carioca acertou a contratação de Nicolás De La Cruz, do River Plate. O meia de 26 anos assinará contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2028.