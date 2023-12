Grêmio - Com o planejamento da próxima temporada em curso, o Tricolor vem dando prioridade na manutenção das peças que já tem no elenco. Depois de Galdino, o clube acertou a renovação de contrato do zagueiro Bruno Uvini até o final de 2025. Inter - Em uma negociação que já estava praticamente selada há cerca de dois meses, o Colorado acertou, definitivamente, a compra do volante Rômulo, em parceria com o Athletic-MG. O valor da transferência é de R$ 3,6 milhões e será parcelado em dez vezes. O atleta de 23 anos chega em definitivo com contrato de três anos, válido até o final de 2026. Mundial de clubes - Nesta sexta-feira, pela segunda fase do torneio, se enfrentam: León-MEX x Urawa Reds-JAP (11h30min) e Al Ittihad-ARA x Al Ahly-EGI (15h). Os confrontos valem vaga na semifinal, que será disputada na segunda-feira. O vencedor do primeiro duelo encara o Manchester City e o segundo o Fluminense. The Best - A Fifa divulgou nesta quinta-feira, os três finalistas para o prêmio de melhor jogador do mundo. Kylian Mbappé, do PSG/França, Lionel Messi, do Inter Miami/Argentina, e Erling Haaland, do Manchester City/Noruega, são os atletas que estão concorrendo ao prêmio. No futebol feminino, Aitana Bonmati, Linda Caicedo e Jennifer Hermoso figuram na disputa. No Prêmio Puskas, o volante Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, é um dos postulantes. Ele marcou um golaço de bicicleta de fora da área, encobrindo o goleiro do Novorizontino, em partida em junho deste ano, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Juventude - Alvo do Santos nos últimos, o técnico Thiago Carpini decidiu permanecer no Papo. A nova direção do Peixe fez proposta ao jovem treinador, que alegou não ter sido atendido em "algumas exigências" ao recusar a oferta. Carpini revelou, também, que não chegou a receber proposta do Cruzeiro. Corinthians - O clube paulista confirmou, nesta quinta-feira, as saídas de Gil, Giuliano e Renato Augusto. O trio não foi procurado para renovar o contrato válido até 31 de dezembro. Destes, apenas Renato já tem um acerto encaminhado. O meia jogará pelo Fluminense em 2024. Rodrigo Caetano - Após ser especulado e até dado como certo no Corinthians para 2024, o diretor de futebol do Atlético-MG decidiu permanecer no Galo.