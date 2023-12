Inter - O Colorado está interessado na contratação do atacante argentino Lucas Alario, que está no Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O clube sonda a situação do jogador e considera dois moldes de contratação: por empréstimo de uma temporada ou até em definitivo, dependendo do valor solicitado pelos alemães. O vínculo do atleta vai até junho de 2025. Grêmio - Precisando preencher a vaga deixada por Luis Suárez no ataque, o Tricolor segue interessado no argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori. Ele está há nove temporadas no Monterrey-MEX e já anotou mais de 150 gols. Agora, seu contrato se aproxima do fim e a tendência é de despedida. Um facilitador dos gaúchos é o projeto de aumentar a folha salarial em R$ 4 milhões. Liga dos Campeões - Resultados da 6ª rodada da fase de grupos: Grupo E: Celtic-ESC 2x1 Feyenoord-HOL e Atlético de Madrid 2x0 Lazio F: Dortmund 1x1 PSG e Newcastle-ING 1x2 Milan; G: Leipzig-ALE 2x1 Young Boys-SUI e Estrela Vermelha-SER 2x3 Manchester City; H: Royal Antwerp-BEL 3x2 Barcelona e Porto 5x3 Shakhtar. CBF - O presidente afastado da entidade Ednaldo Rodrigues sofreu nova derrota na Justiça nesta quarta-feira. Ele teve negado o recurso que apresentou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, assim, vai continuar longe do comando da entidade, que deve ter eleição nos próximos 30 dias. Corinthians - O clube paulista avançou nas conversas com o Flamengo para contratar o volante Thiago Maia e o lateral-direito Matheuzinho. A pedido do técnico Tite, o rubro-negro carioca deve receber o volante Fausto Vera na negociação. Fortaleza - Acionado na Fifa pelo Colo-Colo-CHI por causa da contratação do atacante Lucero, o Leão do Pici estava impedido de contratar por duas janelas de transferências após ter sido enquadrado no TransferBan. Ontem, o clube celebrou decisão favorável dada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que o liberou da punição até um novo julgamento. Skate - O Brasil terá quatro representantes nas quartas de final do Mundial de Street, disputado em Tóquio, no Japão. Além de Rayssa Leal, que já entra na etapa por figurar no Top 5 do ranking, Pâmela Rosa, Isabelly Ávila e Kemily Suiara garantiram vaga para a disputa, agendada para esta quinta-feira.