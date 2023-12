Mundial de Clubes - Dando a largada na competição, o Al Ittihad, da Arábia Saudita, bateu o Auckland City-NZL pelo placar de 3 a 0, pelas oitavas de final. Liga dos Campeões - Resultados da abertura 6ª rodada da fase de grupos, ontem. Pelo Grupo A: Copenhagen-DIN 1x0 Galatasaray-TUR e Manchester United 0x1 Bayern; B: Lens-FRA 2x1 Sevilla-ESP e PSV-HOL 1x1 Arsenal; C: Union Berlin 2x3 Real Madrid e Napoli 2x0 Braga-POR; D: Salzburg-AUS 1x3 Benfica e Inter de Milão 0x0 Real Sociedad-ESP. Liga dos Campeões 2 - Encerrando a fase de grupos, jogam nesta quarta-feira pelo Grupo E: Celtic-ESC x Feyenoord-HOL e Lazio x Atlético de Madrid F: Dortmund x PSG e Newcastle-ING x Milan; G: Leipzig-ALE x Young Boys-SUI e Estrela Vermelha-SER x Manchester City (14h45min); H: Royal Antwerp-BEL x Barcelona e Porto x Shakhtar. Os demais jogos serão disputados às 17h. CBF - Após o afastamento do então presidente Ednaldo Rodrigues, o presidente do STJD, José Perdiz, assinou ontem o termo de compromisso no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) para assumir o controle do processo eleitoral da instituição. Assim, ele passa a comandar a CBF até a posse da nova diretoria. Santos - O principal alvo do clube no momento, para a disputa da Série B em 2024 é o técnico Thiago Carpini. Atualmente, o comandante está no Juventude e tem contrato com o clube gaúcho até o final de 2024. Boca Juniors - A Justiça argentina decidiu que a eleição presidencial do clube será realizada neste domingo, num confronto entre o ídolo da torcida, Juan Román Riquelme, e o ex-presidente do país e do clube, Maurício Macri. A votação foi viabilizada na noite de segunda-feira, quando um tribunal revogou uma decisão de primeira instância da juíza Alejandra Abrevaya, que a suspendeu devido a uma denúncia da oposição (Macri) sobre supostas irregularidades na lista de sócios aptos a votar. Pogba - O meia francês da Juventus, que testou positivo para testosterona em agosto, comparecerá no dia 18 de janeiro diante do tribunal antidoping italiano, conforme informou a imprensa local nesta terça-feira. Na semana passada, a Procuradoria antidoping da Itália solicitou a suspensão de quatro anos do jogador, de acordo com o Código Mundial Antidoping.