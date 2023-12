Inter - O presidente Alessandro Barcellos definiu nesta segunda que viajará nesta semana para a Argentina para concretizar a permanência de Eduardo Coudet na próxima temporada. As tratativas não devem ser difíceis, já que o técnico argentino declarou apoio ao mandatário nas eleições presidenciais e mantém uma boa relação com a diretoria. A ideia é que Coudet assine por dois anos. Grêmio - Em meio às negociações com o técnico Renato Portaluppi para que o comandante permaneça no clube em 2024, o Tricolor está encaminhando a renovação de contrato do lateral-direito João Pedro. Com o acordo estabelecido antes do final do Brasileirão, a assinatura e o anúncio devem ocorrer nos próximos dias. O novo vínculo com o atleta será válido até dezembro de 2025. São Paulo - O tricolor paulista anunciou, nesta segunda, o volante Luiz Gustavo, que disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira. O último clube do jogador de 36 anos foi o Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde joga o astro Cristiano Ronaldo. Ele assinou contrato curto, até o fim de 2024. Vasco - O Cruzmaltino acertou a contratação de Alexandre Mattos para o cargo de diretor de futebol. Ele estava no Athletico-PR como CEO de Mercado. O dirigente teve passagens de sucesso por Cruzeiro e Palmeiras, e chega ao clube carioca para substituir Paulo Bracks, demitido no dia 7, logo após a equipe garantir sua permanência na Série A com a vitória sobre o Bragantino por 2 a 1. Santos - O presidente eleito no sábado, Marcelo Teixeira, revelou nesta segunda-feira que recebeu uma ligação de Neymar no dia seguinte à eleição, e ficou esperançoso com as palavras que ouviu do ídolo santista. De acordo com o dirigente, o atacante do Al-Hilal deu indícios de que pode retornar em breve à Vila Belmiro, pois pediu para que o número 11 não seja mais utilizado pelo time até que ele volte a defender a camisa alvinegra. Coritiba - Poucos dias após anunciar uma limpeza no elenco rebaixado no Brasileirão, o Coxa começou a montar a equipe para 2024, na qual disputará o Estadual, a Copa do Brasil e a Série B. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a contratação do volante Erison, eleito o melhor da posição defendendo as cores do vice-campeão Criciúma, e a chegada da revelação Rodrigo Gelado, lateral-direito que defendeu o Vila Nova.