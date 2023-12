Duda/Ana Patrícia e André/George ficam com o bronze no Finals do vôlei de praia

A dupla líder do ranking mundial, Duda/Ana Patricia, e a nona da lista masculina, André/George, terminaram com a terceira colocação no Finals da temporada do vôlei de praia, no sábado (9), em Doha, no Qatar. Última competição da modalidade neste ano, o Finals reuniu as oito melhores duplas da temporada e duas parcerias convidadas.



Donas de cinco ouros no Circuito Mundial, prata na Copa do Mundo, campeãs nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, neste ano, e do Circuito Brasileiro, Duda e Ana Patrícia avançaram diretamente às semifinais após quatro vitórias na fase de grupos.

Na semifinal, no sábado, as brasileiras foram superadas pelas alemãs Müller e Tillmans por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 17/21 e 17/15. Na fase de grupos, Duda e Ana Patrícia haviam vencido as rivais por 2 a 0, na quarta-feira.



Na disputa pela terceira colocação, Duda e Ana Patrícia bateram as australianas Mariafe e Clancy por 2 a 1: 21/13, 18/21 e 15/12.



As brasileiras Tainá e Victoria receberam um convite da organização e caíram nas quartas de final, também diante das alemãs Müller e Tillmann, que ficaram com o vice-campeonato após derrota para Nuss e Kloth, dos Estados Unidos, na final.