Notas esportivas

Futebol feminino - No domingo, as Gurias Coloradas venceram o Santos pelo placar de 1 a 0 e se sagraram campeãs da Ladies Cup. O gol do título do Inter foi marcado pela uruguaia Belén Aquino.

Leandro Vuaden - O árbitro gaúcho se aposentou da função de campo e assume cargo na Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Ele será o novo presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol (CEAF/RS). Vuaden assume no lugar de Luiz Fernando Moreira, que se aposentou.

São Paulo - O tricolor paulista anunciou neste domingo a contratação do atacante Erick, de 26 anos. Ele defendeu o Ceará na Série B deste ano. A transferência é sem custos, já que o jogador tinha pré-contrato assinado com o clube desde o meio do ano. Ele fez 18 gols na temporada, além de 13 assistências, em 52 jogos.

Santos - Marcelo Teixeira é o novo presidente do Peixe. Em votação realizada neste sábado, o candidato recebeu 53% dos votos, superando outros quatro concorrentes, e vai comandar o clube entre 2024 e 2026. O primeiro desafio será tirar o Santos da Série B, após o rebaixamento deste ano.

Tragédia - O jogo entre Granada e Athletic de Bilbao, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, foi suspenso neste domingo, ainda no primeiro tempo, após um torcedor do Granada passar mal na arquibancada do estádio Nuevo Los Cármenes. De acordo com o time da casa, um homem ainda não identificado sofreu uma parada cardíaca e foi socorrido no local, mas não resistiu.

Jogos Olímpicos - O Comitê Olímpico Internacional anunciou, na sexta-feira, que a punição contra Rússia e Belarus, em decorrência da guerra na Ucrânia, não afetará quem obtiver vagas individuais para os Jogos de Paris, em 2024. Eles, porém, terão que competir como atletas neutros. Equipes continuam suspensas.

Boxe - Beatriz Ferreira somou, neste sábado, a quarta vitória no profissional, ao vencer a americana Destiny Jones, por nocaute, no 8º assalto, em duelo realizado em São Francisco (EUA). Bia está invicta, com dois nocautes e duas vitórias por pontos.

Handebol - A seleção feminina derrotou a República Checa por 30 a 27, no domingo, mas deu adeus à briga pelo título do Mundial, disputado na cidade de Frederikshavn, na Dinamarca. Para avançar às quartas, as brasileiras precisavam ganhar por cinco gols de diferença.