Inter - Além da eleição para presidente, o associado colorado também votará para renovar 50% do Conselho Deliberativo. As chapas concorrentes, além das duas que disputam o cargo mais alto, são: Chapa 3 - Reage Inter, Chapa 4 - O Povo do Clube, Chapa 8 - Aliança Colorada e Chapa 9 - Cláusula Zero. Santos - A Polícia Civil investiga um tumulto generalizado após a partida entre o Peixe e o Fortaleza na quarta-feira que decretou o primeiro rebaixamento da história do time paulista. A queda foi sucedida de um cenário de guerra nos arredores da Vila Belmiro, com parte da estrutura do estádio destruída, além de veículos queimados. Vasco - Um dia após ver o time confirmar sua manutenção na elite do Campeonato Brasileiro, a direção do clube carioca iniciou o planejamento para 2024 e anunciou mudanças. Aliviado, mas frustrado com a temporada abaixo do esperado, com o time lutando contra a queda até o último minuto, a direção oficializou a dispensa do diretor esportivo da SAF, Paulo Brakcs. O técnico Ramón Díaz tem tudo para permanecer, pois agradou, mas iniciará o próximo ano sob pressão de fazer o time figurar entre os melhores. D'Alessandro - Com o fim do Brasileirão, o argentino deixou o cargo de coordenador de futebol do Cruzeiro, nesta quinta-feira. O anúncio da saída do profissional, que chegou ao clube em março deste ano, foi feito pelas redes sociais do clube. Abel Ferreira - Uma reunião prevista para esta sexta-feira entre o português de 44 anos e a direção do Palmeiras pode começar a definir o futuro do treinador, que conquistou mais um Campeonato Brasileiro pelo clube. Abel deve aproveitar o encontro para fazer um balanço do que foi a temporada de 2023 à frente da equipe e também para traçar as prioridades para o próximo ano. Fórmula 1 - Motivo de desconforto entre equipes e dirigentes nesta semana, a investigação sobre o possível vazamento de informações privilegiadas da alta cúpula da categoria para Toto Wolf, chefe da Mercedes, foi arquivada nesta quinta-feira pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). A decisão veio após as demais nove equipes desmentirem a informação, veiculada pela imprensa europeia, de que a denúncia contra Wolf teria partido de alguma delas.