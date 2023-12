Cássio - O Corinthians quer reformular o elenco para 2024 e não descarta negociar o goleiro em caso de boa proposta. O Grêmio sonda o jogador, já que a posição de titular parece em aberto para a próxima temporada. O presidente do Timão, Augusto Melo ,e o técnico Mano Menezes gostariam de ter Cássio como opção, mas entendem que o jogador de 36 anos estuda a possibilidade de mudar os ares após uma temporada difícil. CBF - Ex-diretora de patrimônio da entidade, a arquiteta Luísa Rosa disse em depoimento ao Ministério Público do Trabalho ter descoberto um aparato de espionagem instalado de forma camuflada no teto do restaurante da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Os equipamentos teriam sido notados no início deste ano durante reforma do local. O depoimento ocorreu no contexto de acusações de assédio moral e sexual feitas pela ex-diretora contra a CBF. Matheus Cavichioli - Um dos líderes do América-MG foi dispensado pelo clube. O goleiro gaúcho de 37 anos não faz parte dos planos para 2024, ano no qual os mineiros retornam à Série B após péssima campanha no Brasileiro. Figueirense - O clube acertou o retorno de Marco Aurélio Cunha, ex-São Paulo, para exercer o cargo de executivo de futebol em 2024. O anúncio oficial acontece nesta sexta-feira, no memorial do estádio Orlando Scarpelli, durante a coletiva de imprensa marcada pela SAF. Fórmula 1 - O francês Jean Todt, figurão da categoria que já foi chefe da Ferrari e presidiu a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), está certo de que o GP de Cingapura de 2008 deveria ter sido invalidado por manipulação. Foi o que ele disse ao jornal italiano La Stampa, em declaração de apoio ao brasileiro Felipe Massa, atualmente dedicado a uma batalha jurídica para ser reconhecido como campeão do Mundial de Pilotos daquela temporada, já que foi prejudicado por uma batida proposital de Nelsinho Piquet na etapa cingapuriana.